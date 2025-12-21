«Εντελώς άθικτο»: Η ανακάλυψη στον βυθό λίμνης που άφησε άφωνους τους δύτες

Σε βάθος 90 μέτρων, στα νερά του Καναδά, μια ξύλινη γολέτα του 19ου αιώνα αποκαλύφθηκε σαν να είχε βυθιστεί χθες.

Λένε πως όποιος ψάχνει, βρίσκει. Και στην περίπτωση ενός καναδικού καταδυτικού συνεργείου, αυτό που βρέθηκε ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Όταν οι δύτες αντίκρισαν το ναυάγιο στον πυθμένα της λίμνης, χρειάστηκαν αρκετά λεπτά για να συνειδητοποιήσουν τι είχαν μπροστά τους. «Η χαρά ήταν απλώς απερίγραπτη», περιέγραψαν αργότερα.

Η αποστολή είχε ξεκινήσει με στόχο τον εντοπισμό του Rapid City, μιας γολέτας με δύο ιστούς που κατασκευάστηκε το 1884 και βυθίστηκε κοντά στο Τορόντο το 1917. Αντί γι’ αυτό, όμως, οι δύτες έπεσαν πάνω σε ένα εντελώς διαφορετικό πλοίο, το οποίο φαίνεται να είναι ακόμη παλαιότερο.

Ένα ναυάγιο παγωμένο στον χρόνο

Το πλοίο βρίσκεται σε βάθος περίπου 90 μέτρων, κάτι που εξηγεί γιατί διατηρείται σε τόσο καλή κατάσταση. Είναι καλυμμένο από επεμβατικό είδος μυδιών, γνωστό ως quagga, αλλά κατά τα άλλα μοιάζει σαν ο χρόνος να σταμάτησε τη στιγμή που βυθίστηκε.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι και οι δύο ιστοί του σκάφους στέκονται ακόμη όρθιοι. «Είδαμε και τους δύο ιστούς στη θέση τους, κάτι εξαιρετικά σπάνιο», εξηγούν οι δύτες. Συνήθως, τέτοια τμήματα έχουν καταστραφεί με τα χρόνια από άγκυρες ή παλαιότερες καταδύσεις. Όχι όμως σε αυτήν την περίπτωση.

Οι λεπτομέρειες που προδίδουν την ηλικία του

Η ταυτότητα του πλοίου παραμένει άγνωστη, όμως τα πρώτα στοιχεία δίνουν σημαντικές ενδείξεις. Το σκάφος φαίνεται να χρησιμοποιούσε ξάρτια από σχοινί. Τα μεταλλικά συρματόσχοινα, που αντέχουν περισσότερο στον χρόνο, άρχισαν να χρησιμοποιούνται μετά το 1850, γεγονός που τοποθετεί το ναυάγιο σε ακόμη παλαιότερη περίοδο.

Επιπλέον, διαθέτει έναν παλαιό μηχανισμό ανύψωσης άγκυρας, ενώ απουσιάζουν στοιχεία όπως το βαρούλκο της όρτσας και ο τροχός στο πίσω κατάστρωμα. Λεπτομέρειες ασυνήθιστες, που οδηγούν τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι το πλοίο ίσως χρονολογείται στις αρχές του 19ου αιώνα.

«Το εκτόπισμα θα μας δείξει ποιο πλοίο μπορεί να είναι, ή καλύτερα, ποιο δεν μπορεί να είναι», ανέφεραν οι ερευνητές στο Cottage Life. Και αυτή ακριβώς η αναμονή, το μυστήριο γύρω από την προέλευση, τη σημαία, το ταξίδι και το τέλος του, είναι που κάνει την ανακάλυψη τόσο συναρπαστική.

Γιατί υπάρχουν τόσα ναυάγια στις λίμνες του Καναδά

Οι Μεγάλες Λίμνες του Καναδά και των ΗΠΑ, όπως το Οντάριο, το Χιούρον, το Μίσιγκαν, το Ίρι και το Σουπίριορ, φιλοξενούν περισσότερα από 6.000 ναυάγια από τον 17ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Η έντονη ναυσιπλοΐα, οι ξαφνικές και σφοδρές καταιγίδες, τα ρηχά νερά κοντά στις ακτές και η ανάπτυξη μεγάλων εμπορικών διαδρομών τον 18ο και 19ο αιώνα οδήγησαν σε αμέτρητα ατυχήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ρόλο έπαιξαν και πολεμικές συγκρούσεις, όπως ο Πόλεμος του 1812.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το σύστημα καναλιών και υδατοφραγμάτων του St. Lawrence Seaway, που από το 1959 συνέδεσε τον Ατλαντικό με τις Μεγάλες Λίμνες, επιτρέποντας σε τεράστια πλοία να φτάνουν βαθιά στο εσωτερικό της ηπείρου.

Σήμερα, χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία όπως υποβρύχια drones, σόναρ και εξοπλισμό βαθιάς κατάδυσης, ζούμε μια μικρή «χρυσή εποχή» ανακαλύψεων. Ναυάγια που έμεναν κρυμμένα για αιώνες έρχονται ξανά στο φως. Το μόνο που απομένει, σε αυτή την περίπτωση, είναι να μάθουμε το όνομα και την ιστορία του πλοίου που περίμενε σιωπηλά στον βυθό.

