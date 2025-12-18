Πέθανε στα 30 του ο Wang Kun: Ο Κινέζος bodybuilder που ζούσε σαν μοναχός «προδόθηκε» από την καρδιά του

Ο αιφνίδιος θάνατος του Wang Kun από καρδιακό πρόβλημα φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα όρια και τους κινδύνους του επαγγελματικού bodybuilding.

Ο κόσμος του επαγγελματικού bodybuilding θρηνεί ακόμη μία απώλεια, αυτή τη φορά του Wang Kun, του Κινέζου αθλητή που πέθανε αιφνίδια σε ηλικία μόλις 30 ετών. Σύμφωνα με την Ένωση Σωματοδόμησης της επαρχίας Anhui, ο θάνατός του οφείλεται σε καρδιακό πρόβλημα, επαναφέροντας με δραματικό τρόπο τη συζήτηση γύρω από τις ακραίες απαιτήσεις του αθλήματος.

Ο Wang Kun δεν ήταν ένας συνηθισμένος bodybuilder. Για περισσότερα από 10 χρόνια είχε επιλέξει έναν τρόπο ζωής που πολλοί χαρακτήριζαν «μοναχικό». Αποκομμένος από καταχρήσεις και κοινωνικές υπερβολές, αφιέρωνε σχεδόν όλη του την καθημερινότητα στην προπόνηση, τον διαλογισμό και τη σχολαστική φροντίδα του σώματός του.

Μια ζωή απόλυτης πειθαρχίας

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις του, ο ίδιος περιέγραφε τη διατροφή του με σχεδόν ασκητικούς όρους. Καθημερινά κατανάλωνε ζωμό από hot pot, κρέας με σάλτσα σόγιας και βραστό στήθος κοτόπουλου, αποφεύγοντας οτιδήποτε θεωρούσε περιττό. Η πειθαρχία του ήταν απόλυτη και για πολλούς αποτελούσε παράδειγμα αφοσίωσης στο άθλημα.

Αγωνιστικά, η πορεία του ήταν εντυπωσιακή. Κατέκτησε 8 συνεχόμενους τίτλους στα Εθνικά Πρωταθλήματα της Κινεζικής Ομοσπονδίας Σωματοδόμησης, καθιερώνοντάς τον ως έναν από τους κορυφαίους αθλητές της χώρας. Η συνέπεια και η σκληρή δουλειά τον οδήγησαν και στη διεθνή σκηνή, καθώς έγινε μέλος της IFBB, αγωνιζόμενος επαγγελματικά στην κατηγορία των 212 κιλών.

Όνειρα που έμειναν στη μέση

Πέρα από τις σκηνές και τα τρόπαια, ο Wang Kun είχε αρχίσει να χτίζει και το επιχειρηματικό του μέλλον. Ήταν ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου Muscle Factory και σχεδίαζε να ανοίξει δεύτερο χώρο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Hefei. Λίγες μόλις ημέρες πριν τον θάνατό του, είχε δημοσιεύσει ένα αισιόδοξο μήνυμα για το νέο ξεκίνημα που οραματιζόταν.

Ο πρόωρος χαμός του έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα απωλειών στον χώρο του επαγγελματικού bodybuilding, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από τα εντυπωσιακά σώματα κρύβονται συχνά ακραίες πιέσεις και σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία.

