Οι τρεις χειρότερες τροφές για την υγεία του εγκεφάλου που συνδέονται με την άνοια

Νευρολόγοι επισημαίνουν ότι συγκεκριμένες τροφές μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του εγκεφάλου και να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας.

Παρότι υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία σχετικά με το πώς η διατροφή επηρεάζει την εμφάνιση άνοιας, θεωρείται ευρέως ότι η μεσογειακή διατροφή συμβάλλει σημαντικά στη συνολική υγεία, άρα και στη βελτίωση της εγκεφαλικής λειτουργίας.

Ο οργανισμός Alzheimer's Society εξηγεί ότι η μεσογειακή διατροφή, πλούσια σε αντιοξειδωτικά από φρούτα και λαχανικά, μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των εγκεφαλικών κυττάρων και στη διατήρηση μνήμης και γνωστικών λειτουργιών. Μάλιστα, πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας έως και κατά 23%.

Οι τρεις τροφές που πρέπει να αποφεύγονται και συνδέονται με την άνοια

Πέρα από την κατανάλωση ψαριών, δημητριακών ολικής άλεσης, φρούτων και λαχανικών, οι ειδικοί τονίζουν ότι υπάρχουν ορισμένες τροφές που καλό είναι να αποφεύγονται.

Αναψυκτικά

Ο νευρολόγος Dr. Shaheen Lakhan εξηγεί πως τα αναψυκτικά, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε ζάχαρη, μπορεί να βλάψουν τα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν τον εγκέφαλο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόωρης άνοιας και εγκεφαλικών επεισοδίων. Επιπλέον, προκαλούν φλεγμονές, κακή διάθεση και διαταραχές ύπνου.

Μαργαρίνη

Παρά την πεποίθηση ότι το βούτυρο είναι το «χειρότερο», η μαργαρίνη περιέχει trans λιπαρά, τα οποία αυξάνουν τη «κακή» χοληστερόλη και επιβαρύνουν και τα αγγεία του εγκεφάλου. Έρευνα στο περιοδικό Neurology έδειξε ότι υψηλά επίπεδα elaidic acid συνδέονται με αυξημένη πιθανότητα άνοιας. Οι ειδικοί προτείνουν ελαιόλαδο ή πραγματικό βούτυρο.

Τηγανητές πατάτες

Ο Dr. Pedram Navab εξηγεί ότι τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, όπως οι τηγανητές πατάτες, μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν τον εγκέφαλο, επηρεάζοντας τη γνωστική λειτουργία και προκαλώντας βλάβη στον ιππόκαμπο, περιοχή κρίσιμη για μάθηση και μνήμη.

