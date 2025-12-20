3 λόγοι για τους οποίους λαχταράς γλυκά το πρωί

Η λαχτάρα για ένα γλυκό το πρωί μπορεί μερικές φορές να σηματοδοτεί ότι χρειάζεστε περισσότερο ύπνο ή λιγότερο άγχος.

Ξυπνάτε το πρωί και, πριν καν σκεφτείτε καφέ ή πρωινό, το μυαλό σας πηγαίνει αυτόματα σε κάτι γλυκό; Μια σοκολάτα, ένα μπισκότο, ένα κρουασάν ή ακόμα και ένα γλυκό ρόφημα φαίνονται πιο δελεαστικά από οτιδήποτε άλλο. Αν αυτό σας συμβαίνει συχνά, δεν είστε οι μόνοι – και σίγουρα δεν είναι θέμα «αδυναμίας χαρακτήρα».

Η έντονη επιθυμία για γλυκά το πρωί είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί πολλούς ανθρώπους και συχνά συνδέεται με τον τρόπο που λειτουργεί ο οργανισμός μας μετά τον ύπνο. Τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, οι ορμόνες, οι διατροφικές μας συνήθειες από την προηγούμενη ημέρα, αλλά και ο τρόπος ζωής μας συνολικά, παίζουν καθοριστικό ρόλο στο τι ζητά το σώμα μας μόλις ξυπνήσουμε.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr