Γιατί το να βρίζεις (μερικές φορές) βγαίνει και σε καλό και «αυξάνει» δύναμη και απόδοση

Έρευνες δείχνουν ότι όταν αντιμετωπίζουμε σωματικές δοκιμασίες, το βρίσιμο μπορεί πραγματικά να ενισχύσει την απόδοσή μας.

Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οι άνθρωποι μερικές φορές δείχνουν δύναμη ή ταχύτητα που δεν θα θεωρούσαν ποτέ δυνατές. Πολλοί έχουν προσπαθήσει να βρουν έναν τρόπο να αποκτήσουν αυτήν τη δυνατότητα κατά βούληση και κάποιοι ισχυρίζονται ότι τα έχουν καταφέρει, όμως υπάρχουν λίγα αποδεικτικά στοιχεία.

Το να ξεστομίσεις μερικές βρισιές δεν θα σου δώσει ξαφνικά μία υπερδύναμη, όμως αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να σε φέρουν λίγο πιο κοντά σε αυτό. Ο Dr. Richard Stephens από το Keele University και οι συν-συγγραφείς της έρευνας επιχείρησαν να εξηγήσουν γιατί.

Το βρίσιμο και η ψυχολογική του λειτουργία

Υπάρχουν πολλά δεδομένα που δείχνουν ότι το βρίσιμο μπορεί να βελτιώσει την αντοχή στον πόνο, όπως για παράδειγμα στο πόσο μπορούν οι άνθρωποι να κρατήσουν τα χέρια τους μέσα σε παγωμένο νερό. «Αυτό είναι πλέον ένα καλά τεκμηριωμένο και αξιόπιστο εύρημα. Αλλά το ερώτημα είναι: πώς ακριβώς μας βοηθά το βρίσιμο; Ποιος είναι ο ψυχολογικός μηχανισμός;», είπε.

Η υπόθεση των ερευνητών ήταν ότι το βρίσιμο δεν είναι απλώς προϊόν αποθράσυνσης, αλλά βοηθά και στο να αποτινάξουμε προσδοκίες. «Με το βρίσιμο, πετάμε από πάνω μας τους κοινωνικούς περιορισμούς και επιτρέπουμε στον εαυτό μας να πιέσει πιο σκληρά σε διάφορες καταστάσεις», εξήγησε.

Το πείραμα που επιβεβαίωσε τον επιστήμονα

Για να το ελέγξουν, οι επιστήμονες ζήτησαν από 192 συμμετέχοντες να σηκωθούν και να κρατηθούν πάνω από μια καρέκλα μόνο με τα χέρια τους (chair push-up), είτε βρίζοντας κάθε δύο δευτερόλεπτα είτε επαναλαμβάνοντας μια ουδέτερη λέξη. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να διαλέξουν τη δική τους βρισιά.

Σύμφωνα με προηγούμενα αποτελέσματα, το βρίσιμο συνδέθηκε με 10% μεγαλύτερη διάρκεια. Όσοι έβριζαν δήλωσαν επίσης ότι ήταν πιο αποσπασμένοι, πιο σίγουροι και σε «κατάσταση ροής», χαρακτηριστικά που σχετίζονται με αποθράσυνση. Οι συγγραφείς κατέληξαν ότι αυτή η μείωση των αναστολών εξηγεί την επιπλέον αντοχή. Υπήρξαν επίσης αδύναμες ενδείξεις ότι το βρίσιμο βοηθά να απομακρύνονται άσχετες σκέψεις που εμποδίζουν την απόδοση.

«Σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι συγκρατούν τον εαυτό τους, συνειδητά ή ασυνείδητα, από το να χρησιμοποιήσουν τη μέγιστη δύναμή τους», είπε ο Stephens, αναφέροντας και αθλητές που επιστρέφουν από τραυματισμό και δυσκολεύονται να ξεπεράσουν τον δισταγμό. «Το βρίσιμο είναι ένα εύκολα διαθέσιμο μέσο για να νιώσουμε συγκεντρωμένοι, σίγουροι, λιγότερο αποσπασμένοι και να “τολμήσουμε” λίγο περισσότερο».

Ο ίδιος μάλιστα υποστηρίζει ότι οι βωμολοχίες αποτελούν «ένα εργαλείο χωρίς φάρμακα, χωρίς κόστος, άμεσα διαθέσιμο, για όταν χρειαζόμαστε μια ώθηση στην απόδοση».

Υπάρχει, όμως, και το αλλά...

Ωστόσο, υπάρχουν και παράγοντες που πρέπει να σκεφτεί κανείς. Συχνά υποστηρίζεται ότι οι βρισιές χάνουν τη δύναμή τους όταν χρησιμοποιούνται πολύ συχνά, κάτι που ίσως ισχύει όχι μόνο για τους ακροατές αλλά και για εκείνους που τις προφέρουν. Επίσης, όπως πολλές ψυχολογικές μελέτες, η συγκεκριμένη βασίστηκε κυρίως σε φοιτητές, άρα τα αποτελέσματα ίσως να μην ισχύουν γενικότερα.

Οι συγγραφείς επισημαίνουν επίσης ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή «τυφλή» διαδικασία, μπορεί να υπάρχει και φαινόμενο placebo, με τους συμμετέχοντες να περιμένουν συγκεκριμένα αποτελέσματα από το βρίσιμο και να τα ενισχύουν ψυχολογικά. Παρόλα αυτά, η έρευνα δείχνει ότι όταν χρειαζόμαστε λίγη επιπλέον ώθηση, ίσως ένα καλά… στοχευμένο βρίσιμο να μην είναι καθόλου κακή ιδέα.

