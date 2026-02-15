Το «τοξικό» μυστικό των λουλουδιών του Αγίου Βαλεντίνου: Υψηλά επίπεδα παρασιτοκτόνων

Επικίνδυνο χημικό κοκτέιλ στις ανθοδέσμες.

Σοβαρές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των λουλουδιών που διακινούνται την περίοδο του Αγίου Βαλεντίνου απευθύνουν περιβαλλοντικές οργανώσεις, έπειτα από αποκαλυπτικές δοκιμές σε ανθοδέσμες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα τριαντάφυλλα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση υπολειμμάτων από νευροτοξίνες και αναπαραγωγικές τοξίνες σε σύγκριση με άλλα είδη. Κι όμως, ένα και μόνο μπουκέτο κόκκινων ρόδων βρέθηκε να περιέχει ίχνη από 26 διαφορετικά παρασιτοκτόνα, με τα μισά εξ αυτών να τελούν υπό καθεστώς πλήρους απαγόρευσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε τη συνέχεα στο newsbomb.gr