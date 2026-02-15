Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου της Παιδικής Ηλικίας: Γιατί η «Δύναμη της Ευχής» είναι εξίσου σημαντική με τη θεραπεία

Πάνω από το 80% των παιδιών με καρκίνο στην Ελλάδα θεραπεύονται. Πώς η εκπλήρωση μιας ευχής μεταμορφώνει την ψυχολογία τους και γίνεται σύμμαχος στην ίαση;

Υπάρχουν λέξεις που κανείς δεν θέλει να προφέρει και στιγμές που ο χρόνος μοιάζει να σταματά σε έναν διάδρομο νοσοκομείου. Πίσω από κάθε στατιστική ίασης και κάθε ιατρικό πρωτόκολλο, κρύβεται ένα παιδί που περιμένει να ξαναβρεί τα χρώματα στον κόσμο του. Η 15η Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου της Παιδικής Ηλικίας, μας καλεί να δούμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας όχι μέσα από τον φόβο, αλλά μέσα από το θάρρος εκείνων που, ενώ παλεύουν για τη ζωή τους, δεν σταματούν ούτε στιγμή να ονειρεύονται. Γιατί, τελικά, η ίαση ξεκινά από εκεί που η επιστήμη συναντά την πίστη ότι όλα είναι δυνατά.

Η παιδική ηλικία θα έπρεπε να έχει μόνο μία «υποχρέωση»: το παιχνίδι. Όταν όμως η καθημερινότητα ενός παιδιού γεμίζει απότομα με ιατρικούς όρους, χημειοθεραπείες και την απώλεια της ανεμελιάς, η μάχη δεν δίνεται μόνο στα κύτταρα, αλλά και στην ψυχή.

