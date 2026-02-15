9 πολύ χαρακτηριστικά σημάδια που φανερώνουν έναν άνθρωπο βαθιά εγωκεντρικό

Ξέρετε, που πιστεύει ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από εκείνον.

Όλοι έχουμε γνωρίσει αυτόν τον έναν φίλο, συνάδελφο ή συγγενή που θέλει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να τραβά την προσοχή πάνω του. Που ενώ μιλάμε, μας διακόπτουν στη μέση της πρότασής μας για να στρέψουν τη συζήτηση στο δικό τους δράμα, στη δική τους επιτυχία και γενικά σε οτιδήποτε τους αφορά - που πιστεύει τέλος πάντων ότι είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας.

Φυσικά, όσο μεγαλώνουμε μαθαίνουμε να τους εντοπίζουμε πιο εύκολα αυτούς τους ανθρώπους και να τους διαχειριζόμαστε ανάλογα. Τα παρακάτω σημάδια είναι χαρακτηριστικά για μία τέτοια περίπτωση ανθρώπου.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr