Ξεκινά δουλειά στις 11 το βράδυ, τελειώνει το πρωί και δεν σκέφτεται καν τη σύνταξη. Η Τζέιν Γουέι πιστεύει ότι η ζωή συνεχίζεται όσο δουλεύεις.

Στα 84 της χρόνια, η Τζέιν Γουέι δεν μετρά αντίστροφα για τη σύνταξη. Μετρά ώρες εργασίας. Δουλεύει περίπου 30 ώρες την εβδομάδα ως λογίστρια για μια φιλανθρωπική οργάνωση στη Νότια Αφρική που φροντίζει ορφανά παιδιά και το ωράριό της θα τρόμαζε πολλούς νεότερους. Ξεκινά στις 11 το βράδυ και τελειώνει στις 8 το πρωί, εξαιτίας της διαφοράς ώρας.

Όπως λέει η ίδια στο Business Insider, είναι από τους ανθρώπους που ανθίζουν μέσα από τη δουλειά τους. Και δεν το λέει θεωρητικά. Η σχέση της με την εργασία ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 7 ετών, δουλεύοντας στο εστιατόριο των γονιών της. Αργότερα σπούδασε λογιστική και άνοιξε έναν δρόμο που λίγες γυναίκες της εποχής της είχαν περπατήσει.

Η Τζέιν Γουέι υπήρξε η πρώτη γυναίκα στο πανεπιστήμιό της που ήταν υπεύθυνη για την επιλογή φοιτητών που κατευθύνονταν σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες. Στη συνέχεια εργάστηκε επί 46 χρόνια σε διευθυντικές θέσεις, φτάνοντας μέχρι τη θέση της οικονομικής διευθύντριας σε διεθνή εταιρεία.

Η δουλειά ως τρόπος ζωής

Μετά τον θάνατο του συζύγου της το 1987, ανέλαβε η ίδια την επιχείρηση εισαγωγών που είχαν μαζί. Προσπάθησε αρκετές φορές να συνταξιοδοτηθεί, αλλά όπως παραδέχεται, κάθε απόπειρα κατέληγε στην επιστροφή της στην εργασία. Για εκείνη, η αποχώρηση δεν ήταν λύση αλλά αδιέξοδο.

Τα τελευταία 5 χρόνια κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, κάτι που όμως δεν την απομάκρυνε από το αντικείμενό της. Αντίθετα, συνεχίζει με την ίδια προσήλωση, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι στόχος της είναι να παραμείνει ενεργή μέχρι τα 100 της χρόνια. Θέλει, όπως λέει, να γιορτάσει τα 100 συνεχίζοντας να δουλεύει.

Οι οικονομίες μιας ζωής

Χάρη στις αποταμιεύσεις που έκανε όλα αυτά τα χρόνια, κατάφερε να πληρώσει τις σπουδές των εγγονιών της. Παράλληλα, σχεδιάζει να δωρίσει χρήματα στη φιλανθρωπική οργάνωση στην οποία εργάζεται, επιστρέφοντας με τον δικό της τρόπο όσα της έδωσε η δουλειά.

Η ιστορία της αποκτά μεγαλύτερο βάρος αν τη δει κανείς το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η συνταξιοδότηση για πολλούς δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έρευνα της Αμερικανικής Ένωσης Συνταξιούχων το 2024 έδειξε ότι το 20% των ατόμων άνω των 50 ετών δεν έχει καμία αποταμίευση για τη σύνταξη. Παράλληλα, σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού Government Accountability Office (GAO), το 32% των νοικοκυριών με εργαζόμενους άνω των 55 δεν διαθέτει ούτε αποταμιεύσεις ούτε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.