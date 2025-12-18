Η εξαφάνιση 18χρονου στη Χαβάη: Η φωτογραφία με τον «άνθρωπο-σκιά» που τράβηξε πριν χαθεί

Ένας νεαρός εξαφανίστηκε το 2015 στη Χαβάη, λίγο αφού τράβηξε μια φωτογραφία, με μια μυστηριώδη και παράξενη ανθρώπινη σκιά.

Τον Φεβρουάριο του 2015, ένας νεαρός πεζοπόρος τράβηξε μια τελευταία φωτογραφία από κάτι παράξενο και την έστειλε στην οικογένειά του. Από εκείνη τη στιγμή, δεν ξανακούστηκε τίποτα γι αυτόν και δεν εντοπίστηκε ποτέ...

Ο 18χρονος Daylenn Pua έκανε πεζοπορία στις Σκάλες Haʻikū στη Χαβάη, ένα κλειστό μονοπάτι που είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1940 κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, για να παρέχει πρόσβαση σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό που επικοινωνούσε με αμερικανικά πολεμικά πλοία στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι σκάλες είχαν κλείσει για το κοινό από το 1987, όμως πολλοί συνέχιζαν να προσπαθούν να τις ανέβουν. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, ο έφηβος έγινε ο πιο πρόσφατος που αποπειράθηκε να ανέβει τις σκάλες, οι οποίες είχαν γίνει γνωστές ως το «Σκαλοπάτι προς τον Παράδεισο».

Η παράξενη φιγούρα και η εξαφάνιση

Ο Pua επισκεπτόταν τη γιαγιά του, η οποία του είχε πει να μην επιχειρήσει την επικίνδυνη διαδρομή. Όμως εκείνος αποφάσισε να το δοκιμάσει παρά τις ανησυχίες της και της έστελνε με μήνυμα φωτογραφίες που τραβούσε καθώς περπατούσε στο μονοπάτι. Μία από τις τελευταίες φωτογραφίες που έστειλε φαινόταν να δείχνει μια φιγούρα να παραμονεύει στη βλάστηση, η οποία αργότερα ονομάστηκε «άνθρωπος-σκιά».

Ο 18χρονος είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ξεκινούσε την πεζοπορία στις 26 Φεβρουαρίου . Η τελευταία του επικοινωνία έγινε περίπου στις 11 το πρωί τοπική ώρα εκείνης της ημέρας. Αφού δεν είχαν νέα του για 24 ώρες, η γιαγιά του δήλωσε την εξαφάνισή του. Ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του, με τον πατέρα του να επιβιβάζεται σε ελικόπτερο και να μεταβαίνει στην περιοχή για να τον βρει.

Οι κραυγές που ακούστηκαν

Ορισμένοι πεζοπόροι ισχυρίστηκαν ότι άκουσαν κραυγές για βοήθεια μετά την εξαφάνισή του, όμως στις 3 Μαρτίου οι επίσημες έρευνες σταμάτησαν, καθώς δεν είχε βρεθεί κανένα ίχνος του. Ανεπίσημες προσπάθειες περιλάμβαναν εκατοντάδες εθελοντές, οι οποίοι κατέβαιναν με σχοινιά σε απόκρημνα σημεία με την ελπίδα να βρουν τον νεαρό, αλλά και αυτές δεν απέδωσαν.

Η οικογένεια εξέφρασε ανησυχίες για τον «άνθρωπο-σκιά» σε μία από τις τελευταίες φωτογραφίες του, όμως το αν επρόκειτο για κάποιον που ακολουθούσε τον έφηβο ή για κάτι εντελώς διαφορετικό δεν εξακριβώθηκε ποτέ και οι αρχές είχαν ελάχιστα περιθώρια να το διερευνήσουν περαιτέρω.

Όσο για τις σκάλες, παραμένουν κλειστές για το κοινό και προβλέπονται πρόστιμα 1.000 δολαρίων για όσους συλλαμβάνονται να παραβιάζουν την απαγόρευση και να επιχειρούν την ανάβαση. Ένας πεζοπόρος που έχει περπατήσει τη διαδρομή δήλωσε ότι στις αρχές του 2025 τα μέτρα ασφαλείας είχαν αυστηροποιηθεί σημαντικά, καθώς πρόκειται για «υψηλού κινδύνου πεζοπορία» και είναι «παράνομο» να την επιχειρήσει κανείς.

