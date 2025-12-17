Στη δημόσια συζήτηση που προκάλεσε το επεισόδιο βίας με δημοσιογράφο στο Στρασβούργο αναφέρθηκε ο Νίκος Παππάς, επιλέγοντας να τοποθετηθεί μέσω ανάρτησης στα social media.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τοποθετήθηκε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, μετά τις καταγγελίες για επεισόδιο βίας με τον Έλληνα δημοσιογράφο του NEWS24/7, Νίκο Γιαννόπουλο, στο Στρασβούργο, υπόθεση που έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Ο Σωκράτης Φάμελλος προχώρησε στη διαγραφή του από την ευρωομάδα.

Ο ίδιος σημειώνει πως ούτε στην αθλητική του πορεία ούτε στην πολιτική του διαδρομή υπήρξε ποτέ «αγαπημένος των ΜΜΕ», υποστηρίζοντας ότι αυτό εξηγεί, κατά την άποψή του, τη σπουδή με την οποία κάποιοι τον καταδίκασαν δημόσια πριν ακουστεί η δική του εκδοχή των γεγονότων.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Παππά

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ.

Το αντίθετο.

Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν.

Όμως ό,τι προηγήθηκε δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην αυτοδίκαιη ευθύνη.

Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση - πρόκληση απέναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η κατάστασή του, να ήταν ο λόγος που «μετέφερε» γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Κατέθεσε μήνυση ο δημοσιογράφος

Όπως αναφέρεται, περίπου μία ώρα αργότερα στάλθηκαν μηνύματα συγγνώμης προς τον δημοσιογράφο, τα οποία φέρεται να διαγράφηκαν λίγο μετά. Το επόμενο πρωί, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν ξανά στον χώρο πρωινού του ξενοδοχείου, όπου διέμεναν, γεγονός που προκάλεσε νέα ένταση, με τον δημοσιογράφο να ζητά την αποχώρηση του ευρωβουλευτή.

Ο δημοσιογράφος, συνοδευόμενος από μέλη της ελληνικής αποστολής, μετέβη στη Γαλλική Αστυνομική Διεύθυνση του Στρασβούργου, όπου κατέθεσε μήνυση διάρκειας άνω της μίας ώρας. Οι γαλλικές Αρχές φέρονται να ενεργοποίησαν τη διαδικασία του αυτοφώρου, καθώς πράξεις σωματικής βίας δεν καλύπτονται από τη βουλευτική ασυλία.

