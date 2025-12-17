Δεμένοι με σχοινί για έναν χρόνο χωρίς να αγγίζονται: Το ακραίο πείραμα δύο καλλιτεχνών (vid)

Δύο καλλιτέχνες έζησαν δεμένοι με σχοινί επί έναν ολόκληρο χρόνο, χωρίς να επιτρέπεται να αγγιχτούν, σε ένα ακραίο καλλιτεχνικό εγχείρημα που δοκίμασε τα όρια της ανθρώπινης αντοχής.

Στις 6 το απόγευμα της 4ης Ιουλίου 1983, η Λίντα Μοντάνο και ο Τεχτσίνγκ Σιέ έδεσαν τις ζωές τους κυριολεκτικά. Με ένα σχοινί μήκους περίπου δυόμισι μέτρων δεμένο στη μέση τους, δεσμεύτηκαν να παραμείνουν μαζί για 12 μήνες χωρίς να μείνουν ούτε στιγμή μόνοι.

Το εγχείρημα βαφτίστηκε Art/Life One Year Performance και συνοδευόταν από αυστηρούς κανόνες. Απαραίτητη η κοινή παρουσία σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, μόνιμη σύνδεση με το σχοινί και απόλυτη απαγόρευση σωματικής επαφής. Ακραίο...

60 ακούσιες επαφές - μόλις - μες στο έτος: Σταμάτησαν να μιλούν οι δύο καλλιτέχνες

Παρότι ζούσαν συνεχώς ο ένας δίπλα στον άλλον, οι δύο καλλιτέχνες κοιμούνταν σε ξεχωριστά κρεβάτια. Όταν κάποιος έκανε μπάνιο, ο άλλος περίμενε έξω, ενώ η αγαμία αποτέλεσε επίσης βασικό όρο της συμφωνίας τους. Σύμφωνα με καταγραφές της εποχής, κατά τη διάρκεια του έτους σημειώθηκαν περίπου 60 ακούσιες επαφές και μόλις μία εσκεμμένη αγκαλιά, από τη Μοντάνο.

Η καθημερινότητα αποδείχθηκε εξαντλητική. Όπου πήγαινε ο ένας, έπρεπε να ακολουθεί και ο άλλος, γεγονός που σταδιακά οδήγησε σε ένταση και αποξένωση. Για μεγάλα χρονικά διαστήματα οι δύο καλλιτέχνες σχεδόν σταμάτησαν να μιλούν.

Η Μοντάνο περιέγραψε αργότερα πως η επικοινωνία τους υποβαθμίστηκε σε ήχους, βογκητά και χειρονομίες, ενώ οι συγκρούσεις εκφράζονταν με απότομα τραβήγματα του σχοινιού που τους ένωνε.

Καταγραφή της κάθε στιγμής επί καθημερινής βάσης

Καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του performans, οι δύο καλλιτέχνες φωτογραφίζονταν καθημερινά και κατέγραφαν συνομιλίες και γεγονότα, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχείο ζωής υπό συνεχή περιορισμό. Η ανάγκη για κοινή απόφαση σε κάθε κίνηση οδηγούσε συχνά σε αδράνεια, καθώς οποιαδήποτε πρωτοβουλία έπρεπε να εγκριθεί και από τους δύο.

Παρά τις εντάσεις, προς το τέλος του έτους η σχέση τους άρχισε να εξομαλύνεται. Όπως περιέγραψε ο Σιέ, περίπου 80 ημέρες πριν από τη λήξη ένιωσαν σαν να «αναδύονται στην επιφάνεια ύστερα από μακρά παραμονή σε υποβρύχιο».

