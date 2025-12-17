Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με ισχυρή παρουσία της πολιτικής, επιχειρηματικής και αθλητικής ζωής της χώρας τελέστηκε στον Πειραιά η κηδεία της Ειρήνης Μαρινάκη.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της Ειρήνης Μαρινάκη, συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη. Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στον ναό για να αποχαιρετήσουν μια γυναίκα που άφησε έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με τους παρευρισκόμενους να μιλούν για μια προσωπικότητα που ξεχώρισε για τη διακριτικότητα, τη σεμνότητα και την κοινωνική της προσφορά.

Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, ενώ στον ναό βρέθηκαν και εκπρόσωποι θεσμών και φορέων, μεταξύ των οποίων πρώην πρέσβεις, πανεπιστημιακοί και επικεφαλής οργανισμών και επιμελητηρίων.

Ισχυρό «παρών» της πολιτικής ηγεσίας

Το τελευταίο «αντίο» τίμησαν κορυφαία στελέχη της πολιτικής ζωής. Μεταξύ άλλων παρέστησαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, υπουργοί της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Παρόντες ήταν επίσης βουλευτές από όλα τα κόμματα.

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ανάμεσά τους οι δήμαρχοι Πειραιά Γιάννης Μώραλης, Αθηναίων Χάρης Δούκας, Βόλου Αχιλλέας Μπέος, καθώς και ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Δυναμική παρουσία της επιχειρηματικής κοινότητας

Το «παρών» έδωσαν δεκάδες εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και εφοπλιστικού κόσμου: Γιάννης Βαρδινογιάννης, Αγγελική Φράγκου, Μελίνα Τραυλού, Ευάγγελος Μυτιληναίος, Γιώργος Περιστέρης, Γιάννης Παπαλέκας, Δημήτρης Μπάκος, Κώστας Τούμπουρος, Μάριος Ηλιόπουλος και πολλοί ακόμα.

Σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού

Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία της ερυθρόλευκης οικογένειας. Στον ναό βρέθηκαν σύσσωμα τα διοικητικά συμβούλια της ΠΑΕ και του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, το τεχνικό επιτελείο, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, παλαίμαχοι αθλητές, καθώς και μέλη από άλλα τμήματα του συλλόγου.

Ισχυρό «παρών» από τα media και τον καλλιτεχνικό χώρο

Τέλος, σημαντική ήταν η παρουσία και από τον χώρο των media και ειδικά της Alter Ego, με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Σπυρίδωνα Ζαβιτσάνο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γιάννη Βρέντζο, τον καθηγητή και μέλος του ΔΣ, Χάρη Παμπούκη, τον διευθυντή των ΝΕΩΝ, Γιώργο Μαντέλα και τον Σύμβουλο Έκδοσης της εφημερίδας, Γιώργο Παπαχρήστο, τον γενικό διευθυντή ειδήσεων & ενημέρωσης του MEGA, Σταμάτη Μαλέλη, τον επικεφαλής του in.gr και ot.gr, Λευτέρη Χαραλαμπόπουλο, τον διευθυντή του Βήματος, Περικλή Δημητρολόπουλο, τον διευθυντή του newsit.gr, Νίκο Ευαγγελάτο, τη διευθύντρια του TLife, Τατιάνα Στεφανίδου, τις παρουσιάστριες ειδήσεων του MEGA, Ράνια Τζίμα, Δώρα Αναγνωστοπούλου και Κατερίνα Παναγοπούλου, τη Νίκη Λυμπεράκη, τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και πολλούς εκδότες και δημοσιογράφους.

Παρέστησαν επίσης οι Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Σίσσυ Χρηστίδου, Νίκος Κοκλώνης, Άνθη Βούλγαρη, Μαρία Μπεκατώρου, Σοφία Φασουλάκη, Λόλα Νταϊφά, Ηλίας Ψινάκης, ο τραγουδιστής Μανώλης Κονταρός και πολλοί άλλοι.

