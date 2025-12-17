Λευκάδα: 50χρονος κατάπιε ναρκωτικά όταν είδε την Αστυνομία και πέθανε

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Λευκάδα όταν, στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, κατάπιε συσκευασία με ναρκωτικά και πνίγηκε.

Τραγική κατάληξη είχε ένας φαινομενικά συνηθισμένος αστυνομικός έλεγχος στη Λευκάδα, όταν ένας 50χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να κρύψει ναρκωτικά που είχε στην κατοχή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των αστυνομικών και εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε αγώνα δρόμου για να σωθεί η ζωή του, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο έλεγχος και η μοιραία απόφαση

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 50χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του σε περιοχή της Λευκάδας, λίγο μετά την πλωτή γέφυρα του νησιού, όταν αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Τη στιγμή εκείνη, ο άνδρας φέρεται να πανικοβλήθηκε και, στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών, κατάπιε μια νάιλον συσκευασία που περιείχε ποσότητα ηρωίνης.

Η απόφασή του αποδείχθηκε μοιραία. Το σακουλάκι, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες περιείχε περίπου 8 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας, φέρεται να έφραξε τους αεραγωγούς του, προκαλώντας ασφυξία.

Η κατάρρευση και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν άμεσα ότι ο 50χρονος παρουσίαζε έντονη δυσφορία. Ο άνδρας άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του και κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί χωρίς καθυστέρηση στο νοσοκομείο της Λευκάδας.

Εκεί, οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ο 50χρονος διασωληνώθηκε, ενώ κατά τη διάρκεια των ιατρικών ενεργειών εντοπίστηκε η συσκευασία με τα ναρκωτικά που είχε προσπαθήσει να καταπιεί. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, λίγη ώρα αργότερα, ο άνδρας υπέκυψε, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις που θα φωτίσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ