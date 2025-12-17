Ένας αλλά... λέων: Ο μοναδικός αγρότης της Αμοργού «έστησε» μπλόκο με το τρακτέρ του!

Ένας αγρότης στην Αμοργό φρόντισε να στείλει με το... μονοπρόσωπό του μπλοκ, ένα ηχηρό μήνυμα συμπαράστασης στους συναδέλφους της ηπειρωτικής χώρας.

Το μοναδικό τρακτέρ που πατάει στα χώματα του πανέμορφου νησιού των Κυκλάδων, πήρε χθες ρεπό, αλλά ο μοναδικός αγρότης της Αμοργού δεν βρήκε ευκαιρία για ξεκούραση.

Αντιθέτως, βγήκε στο δρόμο, τοποθέτησε το τρακτέρ του κάθετα και έστησε (έστω και με συμβολκό τρόπο) το πρώτο και μοναδικό μπλόκο στις αιγαιοπελαγίτικη αυτή γωνιά.

Η κίνησή του αυτή, αποτελεί ένδειξη συμπαράστασης στους χιλιάδες συναδέλφους του που δίνουν εδώ και μέρες τον δικό τους αγώνα με δεκάδες μπλόκα στην ηπειρωτική (και όχι μόνο) Ελλάδα, ενώ όπως αναφέρει το cycladeslive.gr, κατάφερε να τραβήξει την προσοχή της τοπικής κοινωνίας και των αρχών, χωρίς ωστόσο να διαταράξει την καθημερινότητα των κατοίκων.

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες από το... αμοργιανό μπλόκο:

