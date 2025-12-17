Βίντεο ντοκουμέντο: Καθηγητής πήγε να κόψει με κόφτη τα δάχτυλα μαθητή για να «σπάσει» την κατάληψη

Αδιανόητες εικόνες σε σχολείο στο Χαλάνδρι, με έναν καθηγητή να πιάνει τα δάχτυλα μαθητή με κόφτη στην προσπάθειά τους να «σπάσει» την κατάληψη.

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη σε σχολείο στο Χαλάνδρι, το οποίο τελεί υπό κατάληψη, όταν ένας καθηγητής παραλίγο να κόψει τα δάχτυλα μαθητή με κόφτη.

Ο καθηγητής μαζί με την διευθύντρια του σχολείου στην προσπάθειά τους να «σπάσουν» την κατάληψη, εμφανίστηκαν με κόφτη προκειμένου να κόψουν την αλυσίδα με την οποία είχαν κλείσει την πόρτα οι μαθητές.

Ωστόσο, ένας μαθητής προσπάθησε να τους εμποδίσει, βάζοντας μπροστά στον κόφτη τα χέρια του. Αυτό δεν πτόησε τον καθηγητή, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί και να καταλήξει στο νοσοκομείο, με κατάγματα σε δυο δάχτυλα.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο του ΣΚΑΪ, φαίνεται ο μαθητής να ουρλιάζει από τον πόνο την στιγμή που ο καθηγητής του έχει πιάσει τα δάχτυλα. «Τι κάνεις; Το χέρι μου, εεε!», με την διευθύντρια να του λέει: «Πάρε το χέρι σου». Ο καθηγητής συνεχίζει να σφίγγει τον κόφτη, που έχει πιάσει τα δάχτυλα του παιδιού.

Η διευθύντρια αρνείται πως προκάλεσε ο καθηγητής την κάκωση και μάλιστα έκανε λόγο για ένα απλό οίδημα, ενώ ανέφερε πως θα κάνει μήνυση στον μαθητή. Σημειώνεται πως έχει σχηματιστεί δικογραφία τόσο για τη διευθύντρια όσο και για τον καθηγητή.

