Ο Λάκης Γαβαλάς ξαναχτυπά: Κάνει την Ερμού πασαρέλα και σκορπίζει τη λάμψη του – Χριστουγεννιάτικο glam powered by ΣΚΡΑΤΣ

Στα κόκκινα ντύθηκε η γιορτινή Αθήνα με ένα απρόβλεπτο red carpet catwalk στην Ερμού, όπου ο Λάκης Γαβαλάς πήρε τον ρόλο του…coach.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, fashion expert και κριτής του GNTM βρέθηκε για δεύτερη φορά στην Ερμού, τη μετέτρεψε σε σημείο απόλυτης λάμψης, στρώνοντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο χαλί, και προσκάλεσε τους περαστικούς να περπατήσουν… σαν μοντέλα στη δική του πασαρέλα.

Με tips για glam εμφανίσεις ενόψει των Χριστουγέννων, ο Λάκης Γαβαλάς, μέσα από τη διαδικτυακή εκπομπή του «Κόκκινο Χαλί», με χορηγό το ΣΚΡΑΤΣ, έφερε τη δική του εκδοχή για «red carpet» looks στο κέντρο της πόλης.

