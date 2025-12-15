Μια οικογένεια στην Αυστραλία βρήκε μπουκάλι του 1916 με γράμμα στρατιώτη που πήγαινε στον Α’ Παγκόσμιο.

Κάποιες φορές η Ιστορία δεν αποκαλύπτεται μέσα από βιβλία ή αρχεία, αλλά ξεβράζεται κυριολεκτικά στην άμμο. Αυτό συνέβη στην παραλία Wharton, στη Δυτική Αυστραλία, όταν μια οικογένεια βρήκε ένα παλιό γυάλινο μπουκάλι και μέσα του ένα γράμμα που είχε γραφτεί πριν από 109 χρόνια, λίγο πριν ο κόσμος βυθιστεί στη φρίκη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το μπουκάλι περιείχε μια επιστολή γραμμένη στις 15 Αυγούστου 1916 από τον Malcolm Alexander Neville, έναν 27χρονο Αυστραλό στρατιώτη που ταξίδευε με πλοίο προς την Ευρώπη για να πολεμήσει. Ο Neville έγραψε λίγες γραμμές προς τη μητέρα του, τις έκλεισε σε ένα μπουκάλι Schweppes και το πέταξε στη θάλασσα, χωρίς φυσικά να φαντάζεται ότι το μήνυμά του θα διαβαστεί περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα.

Μαζί με τη δική του επιστολή, στο ίδιο μπουκάλι βρέθηκε και γράμμα ενός δεύτερου στρατιώτη, του William Harley, 37 ετών, που επίσης κατευθυνόταν στο μέτωπο.

Η αισιοδοξία πριν από την καταιγίδα

Αυτό που κάνει το εύρημα ακόμα πιο συγκλονιστικό είναι το περιεχόμενο των γραμμάτων. Αντί για φόβο, αγωνία ή αποχαιρετισμούς, οι δύο στρατιώτες περιγράφουν ένα ταξίδι σχεδόν ανέμελο. Ο Neville έγραφε ότι βρίσκονταν «κάπου στη θάλασσα», ενώ ο Harley σημείωνε ότι ταξίδευαν «κάπου στon Μεγάλο Αυστραλιανό Κόλπο».

«Περνάμε πολύ καλά», έγραφε ο Neville. «Το φαγητό είναι εξαιρετικό μέχρι στιγμής, εκτός από ένα γεύμα που το πετάξαμε στη θάλασσα». Και οι δύο έκλειναν το μήνυμά τους με μια ευχή σχεδόν αφοπλιστική. «Όποιος το βρει, να είναι τόσο καλά όσο είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή».

Η πραγματικότητα, όμως, αποδείχθηκε πολύ διαφορετική στην πορεία των πραγμάτων. Ο Malcolm Neville σκοτώθηκε στη μάχη το 1917, μόλις έναν χρόνο μετά τη συγγραφή του γράμματος. Ο William Harley επέζησε του πολέμου, αλλά πέθανε το 1934 στην Αδελαΐδα από καρκίνο, τον οποίο η οικογένειά του απέδωσε στην έκθεση σε χημικά αέρια που χρησιμοποιήθηκαν στα χαρακώματα.

Η οικογένεια Brown, που βρήκε το μπουκάλι, το εντόπισε κατά τη διάρκεια μιας από τις συχνές εξορμήσεις της για καθαρισμό της παραλίας. Όπως ανέφερε η Deb Brown, το μπουκάλι βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση, χωρίς ίχνη θαλάσσιας διάβρωσης. «Αν είχε μείνει στο νερό ή στον ήλιο τόσα χρόνια, το χαρτί θα είχε διαλυθεί. Δεν θα μπορούσαμε να διαβάσουμε τίποτα», εξήγησε.

Έναν αιώνα μετά, το μήνυμα επέστρεψε στο σπίτι

Η επιστολή παραδόθηκε τελικά στους απογόνους των δύο στρατιωτών. Για την Ann Turner, εγγονή του William Harley, η στιγμή ήταν σχεδόν μεταφυσική. «Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Νιώθουμε σαν ο παππούς μας να μας έστειλε μήνυμα από το παρελθόν», είπε συγκινημένη.

Ο Herbie Neville, ανιψιός του Malcolm, στάθηκε στη θλίψη αλλά και στην περηφάνια. «Φαίνεται ότι ήταν πραγματικά χαρούμενος που πήγαινε στον πόλεμο. Είναι τρομερά λυπηρό αυτό που ακολούθησε. Αλλά σκέφτεσαι τι άνθρωπος ήταν και λες απλώς “ουάου”».

Όλα τα παραπάνω μια υπενθύμιση ότι πίσω από τις μεγάλες λέξεις της Ιστορίας υπήρχαν άνθρωποι που, έστω και για λίγο, πίστευαν ότι όλα θα πάνε καλά...

