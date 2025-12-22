Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Δυστυχώς φούσκωσαν τα μυαλά της και δεν έμεινε πιστή σε αυτό που είχαμε»

Τη δυσαρέσκειά του με τις επιλογές της Μαρίας Καρυστιανού εξέφρασε ο Παύλος Ασλανίδης, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «έχουν φουσκώσει τα μυαλά της».

Κατηγορηματικά αντίθετος με την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να εμπλακεί στην ίδρυση πολιτικού φορέα εμφανίστηκε ο Παύλος Ασλανίδης.

Η Μαρία Καρυστιανού, σε συνέντευξή της στην «Εφημερίδα των Συντακτών», επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια συγκρότησης ενός κινήματος, επιλέγοντας συνειδητά τον συγκεκριμένο όρο, καθώς –όπως εξήγησε– τα κόμματα παραπέμπουν στο παλιό πολιτικό σύστημα. Παράλληλα, ανέφερε ότι συστήνεται μια «επιτροπή σοφών» με στόχο, όπως είπε, «να σωθεί η χώρα».

Ωστόσο, αρκετοί συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη εκφράζουν τη διαφωνία τους με αυτή την πρωτοβουλία. Μετά τις αιχμηρές παρεμβάσεις του Νίκου Πλακιά, σε αντίστοιχο ύφος τοποθετήθηκε και ο Παύλος Ασλανίδης.

