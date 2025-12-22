Πού θα σας έρχεται το ραβασάκι όταν σας «πιάνουν» οι ΑΙ κάμερες

Από τα μέσα Ιανουαρίου αποστέλλονται τα πρώτα πρόστιμα από τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.

Από τα μέσα Ιανουαρίου θα αρχίσουν να στέλνονται τα πρώτα «ραβασάκια» για τις παραβάσεις που κατέγραψαν οι έξυπνες AI κάμερες στην Αττική, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

H κάθε παράβαση θα έρχεται ψηφιακά στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr (my.gov.gr) και από εκεί θεωρείται ότι έχει γίνει η ηλεκτρονική επίδοση. Παράλληλα, ο πολίτης θα ενημερώνεται άμεσα με μήνυμα στο κινητό και η κλήση θα εμφανίζεται και στο Gov.gr Wallet μετά την επιβεβαίωση από αστυνομικό όργανο.

Οι παραβάσεις θα συνοδεύονται ψηφιακά από φωτογραφία ή βίντεο της στιγμής της παράβασης, ενώ όποιος θέλει μπορεί να κάνει ηλεκτρονικά ένσταση μέσα σε 13 ημέρες ή να ζητήσει ραντεβού για συζήτηση με αξιωματικό στα αστυνομικά τμήματα.

AI κάμερες: πάνω από 2.500 παραβάσεις σε 4 ημέρες

Οι κάμερες του πιλοτικού συστήματος έχουν εγκατασταθεί σε 8 σημεία της Αττικής και έχουν καταγράψει περισσότερες από 2.500 παραβάσεις μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες λειτουργίας.

Στη Λεωφόρο Συγγρού, για παράδειγμα, έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000 παραβιάσεις για χρήση κινητού και μη χρήση ζώνης, καθώς και περίπου 800 παραβάσεις υπέρβασης του ορίου ταχύτητας με όριο τα 90 km/h. Στη Λεωφόρο Μεσογείων-Χαλανδρίου έχουν σημειωθεί 480 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης-Τήνου 285 παραβάσεις.

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι οι AI κάμερες στη Συγγρού είναι ικανές να καταγράφουν και τον ίδιο τον οδηγό, όχι μόνο τις πινακίδες, και έφερε ως παράδειγμα περιπτώσεις οδηγών που κινούνται με κινητό στο χέρι ενώ υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας.



Πόσο κοστίζουν οι πιο συχνές παραβάσεις με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 2025 τα πρόστιμα έχουν αυξηθεί σημαντικά και συνοδεύονται από αφαίρεση άδειας οδήγησης για πολλές παραβάσεις.

Χρήση κινητού τηλεφώνου εν ώρα οδήγησης

• 1η παράβαση: 350 € + αφαίρεση άδειας 30 ημερών

• 1η υποτροπή: 1.000 €, άδεια 180 ημέρες

• 2η υποτροπή: 2.000 €, άδεια 1 έτος

(Αν προκαλέσει ατύχημα, μπορεί να φτάσει μέχρι 4.000 € με πολύχρονη αφαίρεση άδειας)



Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

• Οδηγός: 350 €, άδεια 30 ημέρες

• Συνεπιβάτης: 150 € (και για τον οδηγό επίσης)

• Υποτροπές: μέχρι 2.000 € και μεγάλο διάστημα αφαίρεσης άδειας



Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

• 1η παράβαση: 700 €, άδεια 60 ημέρες

• Υποτροπές: 1.000–2.000 € και αφαίρεση άδειας



Παραβίαση STOP

• Χωρίς ατύχημα: 350 €, άδεια 30 ημέρες

• Με ατύχημα ή υποτροπή: μέχρι 4.000 € και πολύχρονη αφαίρεση άδειας

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας > 50 km/h

• 1η παράβαση: 700 €, άδεια 60 ημέρες

• Υποτροπές: έως 2.000 € και άδεια έως 1 έτος





Συνολικά, σύμφωνα με τα νέα άρθρα του ΚΟΚ, τα πρόστιμα ξεκινούν πλέον από περίπου 350 € και μπορούν να φτάσουν μέχρι 8.000 € για επαναλαμβανόμενες και σοβαρές παραβάσεις, συνοδευόμενα από μεγάλες περιόδους αφαίρεσης διπλώματος ή και ποινικές κυρώσεις σε ακραίες περιπτώσεις.