Απεργία 16/12: Ποιοι θα δώσουν το «παρών», τι ισχύει για Μετρό, ΗΣΑΠ και λεωφορεία

Πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία κήρυξε η ΑΔΕΔΥ με φόντο τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Σε απεργιακό κλοιό θα βρίσκεται αύριο (16/12) η χώρα καθώς η ΑΔΕΔΥ προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία με φόντο τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

«Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωσή της.

