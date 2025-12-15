Για να σωθεί ένα παιδί: Η μεγάλη online δημοπρασία του Messinia Challenge επιστρέφει για καλό σκοπό

Η online δημοπρασία «Για να σωθεί ένα παιδί» πραγματοποιείται από 28 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου, παρουσιάζοντας πάνω από 50 μοναδικά αντικείμενα από κορυφαίους αθλητές και προσωπικότητες, με στόχο την έμπρακτη ενίσχυση ανθρώπων και οργανισμών που έχουν πραγματική ανάγκη.

Η φράση «για να σωθεί έστω ένα παιδί» δεν έμεινε σύνθημα. Έγινε υπόσχεση και συνεχίζει να παίρνει μορφή, μέσα από τη φιλανθρωπική online δημοπρασία που επιστρέφει φέτος με νέα ταυτότητα: το «Sharing is Caring» μετονομάζεται σε «Για να σωθεί ένα παιδί», τιμώντας τη μνήμη του αείμνηστου Αλέξανδρου Νικολαΐδη και το παράδειγμα προσφοράς που άφησε πίσω του.

Στο ίδιο πλαίσιο αλλαγής σελίδας, το Navarino Challenge μπαίνει σε νέα εποχή ως Messinia Challenge, με ορίζοντα το 2026 και κεντρικό μήνυμα «Ο Αθλητισμός Ενώνει», δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη σύνδεση αθλητισμού, ευεξίας και κοινωνικής προσφοράς.

Πότε γίνεται η δράση

Η online δημοπρασία «Για να σωθεί ένα παιδί» πραγματοποιείται από 28 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου, παρουσιάζοντας πάνω από 50 μοναδικά αντικείμενα από κορυφαίους αθλητές και προσωπικότητες, με στόχο την έμπρακτη ενίσχυση ανθρώπων και οργανισμών που έχουν πραγματική ανάγκη.

Οι 12 οργανισμοί που ενισχύονται

Η φετινή δράση στηρίζει 12 ΜΚΟ και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες:

Οι Ήρωες της BPAN

Choose Life

ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ (Αθλητικός σύλλογος ΑμεΑ Καλαμάτας)

HOPEgenesis

Humanity Greece

Karkinaki

Library4All

Γιατροί Χωρίς Σύνορα

The Love Van

Virtus Center for Medical Research

Παιδικές Καρδιές (Σύλλογος Β. Ελλάδος)

Together For Autism

Σύμφωνα με τη διαδικασία της διοργάνωσης, το συνολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί από τις δημοπρασίες θα διατεθεί ισόποσα στους παραπάνω οργανισμούς/πρωτοβουλίες.

Τι “παίζει” στις δημοπρασίες

Οι συμμετέχοντες μπορούν να διεκδικήσουν memorabilia με υπογραφές αστέρων του παγκόσμιου αθλητισμού - από το ποδόσφαιρο μέχρι το NBA - με ονόματα όπως Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Luka Modrić, Karim Benzema, αλλά και από μπάσκετ όπως Giannis Antetokounmpo, Allen Iverson, Dirk Nowitzki, Vince Carter (μεταξύ πολλών ακόμη).

Παράλληλα, στη λίστα περιλαμβάνονται και premium δώρα/αντικείμενα εμπειρίας από υποστηρικτές της δράσης, ενώ η λίστα -όπως αναφέρεται- θα εμπλουτίζεται έως τη λήξη.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία (Silent Auctions)

Η διαδικασία είναι «σιωπηρή» και γίνεται online:

Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει αντικείμενο και καταθέτει προσφορά μέσω e-mail (χωρίς άμεση πληρωμή).

Καθ’ όλη τη διάρκεια, τα ποσά και οι συμμετέχοντες παραμένουν ανώνυμοι.

Με τη λήξη της διαδικασίας, ανοίγουν τα e-mails και νικητής αναδεικνύεται η υψηλότερη προσφορά.

Οι νικητές ανακοινώνονται από τη διοργάνωση και υπάρχει προσωπική ενημέρωση για την πληρωμή.

Οι πληρωμές γίνονται απευθείας προς τα αντίστοιχα ιδρύματα (με ελάχιστες εξαιρέσεις), χωρίς ενδιάμεση συναλλαγή.

Αν δεν ολοκληρωθεί η κατάθεση εντός του χρονικού περιθωρίου, το αντικείμενο περνά στην αμέσως επόμενη υψηλότερη προσφορά.

Τα αντικείμενα παραδίδονται στους νικητές τον Ιανουάριο.

Πού μπαίνει κανείς για συμμετοχή

Δείτε όλα τα αντικείμενα & συμμετοχή στις δημοπρασίες εδώ: https://www.navarinochallenge.com/auctions/

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση «Για να σωθεί ένα παιδί» εδώ: https://www.navarinochallenge.com/event-2025/to-save-a-child/

Οι partners της δράσης

Sports Memorabilia Partner αναφέρεται το Trace ’n Chase, ενώ ως Auction Partners που προσφέρουν αντικείμενα/στήριξη αναφέρονται οι: Miele, Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, YAMAHA, SIXT, Bacardi. Την παραγωγή περιεχομένου και διαχείριση social media υποστηρίζει η ομάδα της Mind The Ad, ενώ τη διοργάνωση των Silent Auctions έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.