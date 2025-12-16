Νέο AirTag και HomePod mini ετοιμάζει η Apple

Η Apple δουλεύει πάνω σε νέα AirTags και HomePod Mini

Η Apple προετοιμάζει ανανεωμένες εκδόσεις τόσο του AirTag όσο και του HomePod mini, με την ενημέρωση για το δημοφιλές tracker να μετατίθεται πλέον για τo πρώτο εξάμηνο του 2026, παρά τις αρχικές φήμες για φετινή κυκλοφορία, σε μια εποχή που ανταγωνιστές όπως η Xiaomi ετοιμάζονται να εισβάλουν στην αγορά trackers.

Το νέο AirTag θα φέρει σημαντικές βελτιώσεις όπως βελτιωμένη διαδικασία pairing, αναβαθμισμένο Precision Finding για πιο ακριβή εντοπισμό, λεπτομερή αναφορά επιπέδου μπαταρίας, αλλά και νέα λειτουργία Improved Moving που θα επιτρέπει την παρακολούθηση της ακριβούς θέσης ακόμη και όταν το αντικείμενο μετακινείται, μαζί με εργαλεία που ενισχύουν την ακρίβεια σε πολυσύχναστες περιοχές, αν και παραμένει ασαφές αν κάποιες από αυτές τις δυνατότητες θα φτάσουν στο αρχικό μοντέλο μέσω software update – ειδικά το Precision Finding πιθανότατα απαιτεί νεότερο UWB chip.

Παράλληλα, το HomePod mini θα λάβει απλή αναβάθμιση chip, αντικαθιστώντας τον S5 του 2020 μοντέλου με τον S10 για καλύτερη απόδοση, χωρίς όμως να αναμένονται χαρακτηριστικά Apple Intelligence ή άλλες ριζικές αλλαγές, κάτι που δείχνει ότι η Apple εστιάζει σε σταδιακές βελτιώσεις στα υπάρχοντα προϊόντα της smart home και tracking κατηγορίας.