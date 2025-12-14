Πούτιν: Περικυκλώνει με 20 συστήματα αεράμυνας το παλάτι - καταφύγιο για την προστασία των γιων του

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να κατοικεί μόνιμα πλέον στο πολυτελές καταφύγιο, καθώς η προεδρική κατοικία στη Μόσχα είναι «εύκολος στόχος» σε ουκρανικές επιθέσεις.

Κρυμμένη στο δάσος του Νόβγκοροντ της Ρωσίας βρίσκεται η πολυτελής έπαυλη Valdai, που χρησιμεύει ως καταφύγιο για τον Ρώσο πρόεδρο, και την «κρυφή» οικογένειά του.

Σύμφωνα με νέα έρευνα, η πολυτελής κατοικία περιβάλλεται πλέον από τουλάχιστον 20 σύγχρονα συστήματα αεροπορικής άμυνας, όταν τον Αύγουστο υπήρχαν μόνο 12 συστήματα ενσωματωμένα στον χαλύβδινο δακτύλιο του παλατιού Valdai – και πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, υπήρχαν μόνο επτά. Προστατεύονται κυρίως από συστήματα Pantsir-M και S-400.

