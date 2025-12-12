Το Android θα υποστηρίζει σύντομα δυνατότητα live video για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Τα Android smartphones αποκτούν σύντομα μια σημαντική νέα λειτουργία

Η Google εισάγει μια πρωτοποριακή λειτουργία ασφαλείας στα Android smartphones με το όνομα Android Emergency Live Video, επιτρέποντας στους χρήστες να μοιράζονται ζωντανό βίντεο με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με ένα μόνο άγγιγμα, κάτι που μπορεί να σώσει ζωές σε κρίσιμες στιγμές.

Κατά τη διάρκεια κλήσης ή μηνύματος έκτακτης ανάγκης, ο χρήστης μπορεί να στείλει αίτημα για ζωντανή μετάδοση από την κάμερα του τηλεφώνου, δίνοντας στους διασώστες άμεση εικόνα της κατάστασης, όπως σε τροχαία ατυχήματα, πυρκαγιές ή ιατρικές κρίσεις, ώστε να αποφασίσουν γρήγορα και να καθοδηγήσουν βήματα όπως ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσει βοήθεια.

Η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα με προτροπή στην οθόνη, χωρίς προηγούμενη ρύθμιση, και ο χρήστης ελέγχει πλήρως αν θα ξεκινήσει ή θα σταματήσει τη μετάδοση ανά πάσα στιγμή.

Το σύστημα είναι κρυπτογραφημένο από προεπιλογή για μέγιστη ασφάλεια, εξασφαλίζοντας ότι το βίντεο μεταδίδεται μόνο στον αρμόδιο και μπορεί να σταματήσει ακαριαία, διατηρώντας τον απόρρητο χαρακτήρα της διαδικασίας. Αυτό ενσωματώνεται άψογα σε υπάρχοντα εργαλεία ασφαλείας του Android, όπως το Emergency Location Service για ακριβή τοποθεσία, το Car Crash Detection για αυτόματη ειδοποίηση σε ατυχήματα, το Fall Detection για πτώσεις και το Satellite SOS για επικοινωνία χωρίς σήμα.

Σε σενάρια υψηλής πίεσης όπου η επικοινωνία είναι δύσκολη λόγω πανικού ή τραυματισμού, η εικόνα επιτρέπει στους ειδικούς να εκτιμήσουν κινδύνους, να στείλουν τα κατάλληλα μέσα και να δώσουν ακριβείς οδηγίες, βελτιώνοντας δραστικά την ανταπόκριση.

Η λειτουργία ξεκίνησε τη λειτουργία της στις ΗΠΑ, καθώς και σε επιλεγμένες περιοχές της Γερμανίας και του Μεξικού, σε συσκευές Android 8 Oreo και νεότερες με Google Play Services, καλύπτοντας εκατομμύρια χρήστες χωρίς επιπλέον εγκατάσταση. Η Google συνεργάζεται στενά με οργανισμούς δημόσιας ασφάλειας παγκοσμίως για επέκταση σε περισσότερες χώρες.