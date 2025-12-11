Τρομερή εξομολόγηση από τη Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Η φύση με έκανε ασέξουαλ - Από τους 8 άντρες, οι 6 με χώρισαν»

Σε μια εξομολόγηση γεμάτη ειλικρίνεια, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μιλά για τις σχέσεις, τη μοναχικότητα, τους έρωτες που την πλήγωσαν και τη νέα ζωή της δίπλα στα ζώα.

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη άνοιξε την καρδιά της στην κάμερα του «Happy Day», μιλώντας για τον τρόπο που βλέπει σήμερα τον έρωτα, τις σχέσεις και την ανάγκη της για μοναχικότητα. Όπως είπε, όσο κι αν αγάπησε στο παρελθόν, ο ερωτικός της κόσμος έχει αλλάξει εντελώς.

«Ουσιαστικά μένεις μόνος στο τέλος. Εμένα η μοναξιά μου αρέσει, αλλά μερικές φορές ζηλεύω όσους δεν έχουν χωρίσει» είπε, τονίζοντας πως δεν μπορεί πλέον να φανταστεί τον εαυτό της σε μια νέα σχέση. «Δεν υπάρχει έρωτας για μένα, χάθηκε αυτό το συναίσθημα. Είμαι ερωτευμένη με τα σκυλάκια και τα γατάκια μου».

«Η φύση με έκανε ασέξουαλ για να με προστατεύσει»

Η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη εξήγησε ότι νιώθει πως η ίδια η ζωή την έκανε ασέξουαλ και αυτό λειτουργεί σαν προστασία. «Δεν θέλω ούτε το σεξ ούτε τον έρωτα» είπε, αναφέροντας πως όσο μεγαλώνει, δυσκολεύεται να φανταστεί τη συντροφικότητα.

Η ίδια μίλησε και για το παρελθόν της, παραδεχόμενη ότι πληγώθηκε βαθιά στις σχέσεις της. «Από τους οκτώ άντρες, οι έξι με χώρισαν. Ήμουν πιστή και ερωτευμένη, αλλά εκείνοι είτε έφευγαν λόγω καβγάδων είτε με απατούσαν. Για να φεύγει κάποιος, σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται καλά».

Σήμερα, έχει επιλέξει συνειδητά μια πιο ήρεμη ζωή, γεμάτη ζώα και απλές στιγμές της καθημερινότητας. «Το σπίτι μου με τα σκυλιά και τα γατιά μου είναι αρκετό. Ταξίδευα παλιά, τώρα δε θέλω πουθενά».

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη αναφέρθηκε και στη στροφή της προς τη χορτοφαγία. «Σταμάτησα να τρώω κρέας. Είδα μια εκπομπή για τα αδέσποτα και τα σφαγεία και την επόμενη μέρα δεν έφαγα τίποτα ζωικό» είπε.

Μιλώντας για τα οικονομικά της, δεν δίστασε να δηλώσει: «Δεν μου αρέσουν οι πλούσιοι. Μου αρέσει να μην έχω λεφτά στον λογαριασμό μου. Αν είχα, θα τα έδινα στα ζώα».

Τέλος, δεν ξέχασε τον πατέρα της. «Θέλω να ακούγεται η μουσική του. Είναι πάντα δίπλα μου», δήλωσε με εμφανή συγκίνηση.

