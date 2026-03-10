Αεροπορικά εισιτήρια στο έλεος του πολέμου: Πού έρχονται αυξήσεις - Οι πτήσεις που έχουν ήδη ακριβύνει

Αεροπορικές εταιρείες, η μια μετά την άλλη, ανακοινώνουν αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών τους εισιτηρίων λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν θα μπορούσαν να μην επηρεάσουν τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες, η μια μετά την άλλη, ανακοινώνουν αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Reauters, η αυστραλιανή αεροπορική εταιρία Qantas Airways, η σκανδιναβική SAS και η Air New Zealand, ανακοίνωσαν αυξήσεις αεροπορικών εισιτηρίων σήμερα Τρίτη, (10/03), αποδίδοντας την απότομη αύξηση του κόστους καυσίμων που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

