Ανησυχούν οι Κύπριοι για την κατάσταση με το Ιράν: «Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει»

Προβληματισμός και ανησυχία επικρατούν στην Κύπρο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ένταση με το Ιράν, με πολίτες να δηλώνουν ότι φοβούνται πιθανή κλιμάκωση που θα μπορούσε να επηρεάσει και το νησί

Ανησυχία προκαλούν στους πολίτες της Κύπρου οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ένταση γύρω από το Ιράν, με αρκετούς να εκφράζουν φόβους ότι η χώρα τους θα μπορούσε να βρεθεί στο επίκεντρο γεωπολιτικών εξελίξεων.

