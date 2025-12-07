Το ελληνικό χωριό που βουλιάζει: Η εκκλησία μοιάζει με τον Πύργο της Πίζας

Ανακαλύψτε το Ροπωτό Τρικάλων, το χωριό-φάντασμα που «καταπίνει» η γη.

Στα ορεινά των Τρικάλων, στη Θεσσαλία στη νότια Πίνδο, βρίσκεται ένας οικισμός που αποτελεί μια τρανταχτή απόδειξη της δύναμης της φύσης: το Ροποτό. Ένα χωριό το οποίο έχει εγκαταλειφθεί όχι λόγω οικονομικής μετανάστευσης, αλλά για μια δραματική ιστορία... μετατόπισης!

Ο επισκέπτης που θα βρεθεί στο Ροποτό αντικρίζει ένα μοναδικό θέαμα: σπίτια και κτίρια που στέκονται όρθια, αλλά με μια σοκαριστική κλίση. Η εκκλησία της Παναγίας της Θεοτόκου, το σύμβολο του χωριού, έχει γίνει η ελληνική εκδοχή του Πύργου της Πίζας, όντας πλέον ένα από τα πιο φωτογραφημένα μνημεία γεωλογικής αστάθειας στη χώρα.

Η σύγκριση με τον Πύργο της Πίζας μόνο τυχαία δεν είναι. Το αξιοθέατο της Ιταλίας έχει κλίση μόλις 3,97 μοιρών, τη στιγμή που η εκκλησία του Ροπωτού έχει πάρει κλίση 17 μοιρών!

