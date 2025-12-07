Τα πιο δημοφιλή ονόματα μωρών για το 2026: Από τι επηρεάζονται οι γονείς

Οι ειδικοί λένε ότι τα baby names του 2026 θα επηρεαστούν από αρχαίους μύθους, pop culture, Taylor Swift, anime και περίεργα ονόματα με αριθμούς.

Το Nameberry προβλέπει ότι η νέα χρονιά θα στραφεί σε ονόματα που «δραπετεύουν» σε πιο ιδεατές εποχές. Εμπνευσμένα από αυτοκράτορες, πολεμιστές και κλασικούς διαφωτιστές, ονόματα όπως Marcella, Cyril, Arath και Olympia αναμένεται να «εκτοξευθούν».

Η αισθητική αυτή ενισχύεται και από μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα, όπως οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026 στην Ιταλία και η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας από τον Christopher Nolan.

Η Taylor Swift «βαφτίζει» άλλη μια γενιά

Μετά την τεράστια επιρροή της στη μουσική, η Taylor Swift φαίνεται πως θα δώσει το στίγμα και στα ονόματα των νεογέννητων. Σύμφωνα με το Nameberry, το νέο άλμπουμ The Life of a Showgirl αναμένεται να φέρει άνοδο σε «showgirl names»: Ophelia, Honey, Opalite, Vivienne, Priscilla και Roxie, αλλά και glam αναφορές σε Marilyn Monroe και Farrah Fawcett.

Η άνοδος των «soulful» ονομάτων

Ονόματα με πνευματικό ή φυσικό χαρακτήρα, όπως Olive, River, Cedar, Dove και Purpose, θα αποτελέσουν σημαντική τάση. Η «ευελιξία» αυτών των επιλογών επιτρέπει διαφορετικές ερμηνείες, θρησκευτικές ή μη, κάνοντάς τα ιδιαίτερα δημοφιλή.

Η επιστροφή των Boomer names... 30 χρόνια νωρίτερα

Η παλιά τάση που θέλει τα ονόματα να κάνουν κύκλους κάθε 100 χρόνια επιστρέφει, μόνο που αυτή τη φορά γυρίζει πολύ πιο γρήγορα. Ονόματα της γενιάς των Boomers, όπως Nancy, Wayne, Judith, Patti, Bruce, Darla, Monty και Ronald επιστρέφουν ως αρκετά cool επιλογές που οι νέοι γονείς θεωρούν πλέον ρετρό και στιλάτες.

Romantasy και αριθμοί

Ονόματα που μοιάζουν να ανήκουν σε ήρωες ρομαντικής φαντασίας, όπως Emrys, Oriane, Lilivere, Leontel, ανεβαίνουν διαρκώς, επηρεασμένα από σειρές του είδους.

Την ίδια στιγμή, ονόματα με αριθμούς, όπως το Rocky Thirteen των Kardashian–Barker ή το Eleven από Stranger Things, μπαίνουν δυναμικά στη λίστα των αναμενόμενων trends.

Η «έκρηξη» των anime ονομάτων

Η διαρκής άνοδος του anime, ενισχυμένη από τη μαζική ταξιδιωτική κίνηση προς την Ιαπωνία και τις streaming πλατφόρμες, ωθεί ονόματα όπως Mira, Jinu και περισσότερο απ' όλα το Rumi στην κορυφή των προτιμήσεων.

Βρετανική λογοτεχνία: Η επιστροφή των κλασικών ονομάτων

Οι κλασικοί τίτλοι της βρετανικής λογοτεχνίας εμπνέουν και πάλι τους γονείς. Ονόματα όπως Estella (Great Expectations), Briony (Atonement) και τα στιλάτα literary surnames Darcy, Eyre και Crusoe αναμένεται να ακουστούν πιο συχνά στα μαιευτήρια του 2026.

