Ο Έλον Μασκ αναδημοσιεύει προκλητική εικόνα: Ευρωπαϊκή σημαία με φόντο το «Τρίτο Ράιχ»

Μετά το πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ, ο Έλον Μασκ αναδημοσιεύει εικόνα που συγκρίνει την ΕΕ με το Τρίτο Ράιχ.

Μια νέα πολιτική θύελλα μπορεί να ξέσπασει στην Ευρώπη μετά την προκλητική αναδημοσίευση του Έλον Μασκ στο X, όπου εμφανίζεται η ευρωπαϊκή σημαία με φόντο το «Τρίτο Ράιχ».

Το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά το βαρύ πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλατφόρμα του για παραβίαση του Digital Services Act (DSA).

