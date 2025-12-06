Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Ανελέητο ξύλο και συλλήψεις στην πορεία

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην πορεία μνήμης για Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, με χρήση χημικών, βομβίδων κρότου–λάμψης, τραυματισμούς και 19 συλλήψεις.

Η πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον αστυνομικό Επαμεινώνδα Κορκονέα πριν από 17 χρόνια, σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια, τραυματισμούς και δεκάδες συλλήψεις.

«Βροχή» από κρότου-λάμψης και χημικά

Η ένταση κορυφώθηκε στη συμβολή της Πανεπιστημίου με τη Χαριλάου Τρικούπη, όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να στρίψουν προς το μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ σχημάτισαν φράγμα και χρησιμοποίησαν εκτεταμένα βομβίδες κρότου-λάμψης και χημικά για να αποτρέψουν τη στροφή της πορείας. Στο σημείο έγιναν αρκετές προσαγωγές.

Πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια

Τα επεισόδια σημειώθηκαν κυρίως στις οδούς Μπενάκη και Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν μέρος του πλήθους προσπάθησε να κατευθυνθεί προς τα Εξάρχεια μέσω της οδού Μπενάκη. Η αστυνομία παρενέβη, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένταση, προσαγωγές και συλλήψεις.

Τραυματισμοί και μεταφορά σε νοσοκομεία

Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Όπως φαίνεται από βίντεο της πορείας, είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλοι τραυματίες, λόγω της έντασης των επεισοδίων.

Συλλήψεις και προσαγωγές

Σε πρώτη φάση, οι Αρχές προχώρησαν σε 6 συλλήψεις και 2 ακόμη στη συμβολή των οδών Μαυρομιχάλη και Ακαδημίας. Από το πρωί είχαν γίνει 38 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας η οδός Πανεπιστημίου παρέμεινε κλειστή, ενώ πολλοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην περιοχή της Ομόνοιας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων ανέρχεται πλέον σε 19, περιλαμβάνοντας και τις μετατροπές προληπτικών προσαγωγών σε συλλήψεις.

