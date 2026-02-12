Οι τελευταίες ημέρες ζωής του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οι προσωπικές φωτογραφίες με τους φίλους του

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ “έφυγε” από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, προκαλώντας σοκ και θλίψη στη βιομηχανία της υποκριτικής.

Η είδηση του θανάτου του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ «πάγωσε» τη διαδικτυακή κοινότητα το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου. Ο πρωταγωνιστής του «Dawson’s Creek» άφησε την τελευταία πνοή του σε ηλικία 48 ετών, μετά από μια δύσκολη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του εντέρου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους της.

Η σύζυγός του, Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ, ανακοίνωσε δημόσια το θλιβερό γεγονός, σημειώνοντας: «Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν Ντερ Μπικ απεβίωσε ειρηνικά σήμερα το πρωί. Πέρασε τις τελευταίες ημέρες του με θάρρος, πίστη και χάρη. Υπάρχουν πολλά να μοιραστώ σχετικά με τις επιθυμίες του, την αγάπη για την ανθρωπότητα και την ιερότητα του χρόνου. Αυτές οι μέρες θα έρθουν. Προς το παρόν ζητάμε ιδιωτικότητα, καθώς θρηνούμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο».



