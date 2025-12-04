Οι 10 πιο προφανείς συνήθειες των ανθρώπων με χαμηλό IQ

Όσο κι αν οι ίδιοι προσπαθούν να σε πείσουν για την τελειότητά τους, οι συνήθειές τους “φωνάζουν” πως πρόκειται για άτομα με χαμηλό IQ.

Οι συνήθειές μας αποτελούν καθρέφτη του εαυτού μας - όσο περίεργο κι αν σου ακούγεται αυτό. Ο τρόπος που επιλέγουμε να ζούμε, τα χόμπι, τα βιβλία που διαβάζουμε, αλλά και η οπτική που έχουμε για τη ζωή, μαρτυρούν για τον εαυτό μας πολλά περισσότερα απ’ όσα νομίζουμε.

Μια κατηγορία ανθρώπων γεννιέται έχοντας υψηλό επίπεδο νοημοσύνης, ενώ μια άλλη αφιερώνει τη ζωή της, προσπαθώντας να γίνει πιο έξυπνη. Φυσικά, υπάρχει και εκείνη, που απλώς αδιαφορεί.

Σύμφωνα με την ψυχολογία, υπάρχουν συνήθειες που μας διευκολύνουν να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος που στέκεται απέναντί μας διαθέτει χαμηλό IQ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr