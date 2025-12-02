Πάρκο Φλοίσβου: Το φανταστικό Πάρκο του Αϊ Βασίλη μέσα σε 80 στρέμματα πρασίνου – πάνω στη θάλασσα!

Στο Πάρκο του Αϊ Βασίλη που βρίσκεται στο Πάρκο Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο, μέσα σε 80 στρέμματα πρασίνου – πάνω στη θάλασσα, η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν και το παιχνίδι… ατελείωτο:

Από το λαμπερό Καρουζέλ και το Πολικό Express, μέχρι τα συγκρουόμενα, τα rollers, τα φουσκωτά, το παγοδρόμιο, το Τραμπολίνο, Bungee jumping, συγκρουόμενα και πολλές ακόμη εκπλήξεις, από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Μπες στο parkoaivasili.gr και δες όλο το πρόγραμμα για να ζήσεις τις πιο μαγικές γιορτές!

Από 5 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου, ο πιο μαγικός προορισμός της Αθήνας γεμίζει με παραστάσεις, παιχνίδια, δημιουργικά εργαστήρια και αμέτρητες χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις!

Όλες οι δράσεις, τα shows, οι παραστάσεις και τα face painting είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Η είσοδος στο Πάρκο είναι επίσης ΔΩΡΕΑΝ.

Διάλεξε την ημέρα που θα έρθεις, κράτα σημειώσεις για όσα δεν θες να χάσεις και… έλα να ζήσουμε μαζί τη μαγεία των Χριστουγέννων!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/12

18:00 Βάψου και εσύ…. Με γιορτινά χρώματα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/12

12:00 Messy play ! Ελάτε να εκφράσουμε ελεύθερα και να εξερευνήσουν διάφορα υλικά με φαντασία.

13:00 Χρώματα πολλά για τις πιο όμορφες γιορτινές κατασκευές

17:00 Ετοιμαστείτε για το πιο λαμπερό Facepainting !

18:00 Μουσική και χορός …μέχρι τελικής πτώσης .Μαζί μας οι GROUP in THERAPY

19:00 Συνεχίζουμε την διασκέδαση με ζωγραφιές προσώπου γεμάτες λάμψη

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/12

11:00 Έτοιμοι για το πιο όμορφο Hand Paint?

12:00 Γράμμα στο Άη Βασίλη με γραμματόσημα γιορτινά!

13:00 Γυμναστική με τον γυμναστή του Άη-Βασίλη!

16:00 Άκουσε το πιο γιορτινό παραμύθι

18:00 Τα πιο τρελά σχέδια Face Paint σε περιμένουν

19:30 Θέατρο σκιών : «Ο Καραγκιόζης & οι Δεινόσαυροι»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12

18:00 Αντέχουμε για ένα ακόμα Face Painting…

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12

12:00 Τα πιο τρελά σχέδια Face Paint σε περιμένουν.

13:00 Κουκλοθέατρο με παράσταση έκπληξη!

14:00 Ελάτε να γράψουμε μαζί το γράμμα στον Άγιο Βασίλη και να παίξουμε χριστουγεννιάτικα παιχνίδια.

17:00 Φανταστικό Face Painting από το ξωτικό του Άη Βασίλη!

18:00 Θες να πάρεις μέρος στο RouK Zouk ?Φώναξε τους φίλους σου και φτιάξε την ομάδα σου. Στο παιχνίδι συμμετέχουν δύο ομάδες φίλων.. ακόμα & γονιών!

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12

12:00 Καλλιτεχνικό Face Painting!

13:00 Μπαμ μπουμ οι φούσκες με τα ξωτικά του Άη Βασίλη.

14:00 Πειράματα θα κάνουμε μαζί να δούμε τι θα συμβεί!!!

16:00 Ζωγραφική και Facepainting …πάνε μαζί!!

17:30 «Ο Καραγκιόζης στο διάστημα» Λατρεμένος Καραγκιόζης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12

18:00 Τα πιο υπέροχα στολίδια θα φτιάξουμε μαζί με πολλά πολλά χρώματα!

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12

12:00 Το Facepaint μας επιβραβεύει κάθε παιδάκι που γράφει γράμμα στον Αη Βασίλη..

13:00 Ελάτε για τις πιο γιορτινές φιγούρες Salsa!!!

14:00 Τοξοβολία με τα ξωτικά του Αη Βασίλη

16:00 Η Αγιοβασιλίτσα σε περιμένει.. Συνεχίζει να στολίζει τα προσωπάκια των παιδιών!

17:30 Απολαμβάνουμε Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το Ωδείο Αλίμου.

18:00 Το ξωτικό μας θα σας βοηθήσει να φτιάξετε τα πιο όμορφα στολίδια για το δέντρο σας!

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12

12:00 Ζωγραφική σε γιορτινές νότες με λαμπερό Facepainting

13:00 Ο καιρός πλησιάζει ..τρέξε να προλάβεις το γράμμα σου για το παγωμένο Βόρειο Πόλο!

14:00 Μαγικά και ταχυδακτυλουργικά κόλπα για τους μικρούς μας φίλους σε μια θεαματική παράσταση από τον Μάγο Ramirez

16:00 Δημιουργικό και Χριστουγεννιάτικο Facepainting!!!

17:00 Ας κατασκευάσουμε το πιο λαμπερό χριστουγεννιάτικο δέντρο

18:00 Παίξε μαζί με το ξωτικό, το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12

16:00 Δεν έγραψες γράμμα στον Αη Βασίλη; Ελάτε να το φτιάξουμε παρέα.

17:30 Εορταστικός καραγκιόζης «Χριστουγιεννίατικη ιστορία των Καλικαντζάρων»

ΤΡΙΤΗ 23/12

12:00 Μην αργείς να βαφτείς όσο είναι νωρίς!

16:00 Συνέχισε την μαγεία με λάμψη στο προσωπάκι σου!

17:00 Μπισκότα σήμερα θα στολίσουμε με φαντασία πολύ!

18:00 Ελάτε να απολαύσουμε προβολή Χριστουγεννιάτικης ταινίας!

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/12

12:00 Φτιάξε γρήγορα ..ότι πιο γιορτινό μπορείς , στο δέντρο να κρεμάσεις …

13:00 Χιονονιφάδες, αστεράκια, ταρανδάκια ετοιμαστείτε να βαφτείτε..

16:00 Ζαχαροπλαστική με Μπισκοτοαστεράκια, Ελάτε να τα στολίσουμε με γλάσσο και γλυκίσματα.

17:00 JUST DANCE.. Για κάθε ηλικία, το πιο αγαπημένο μουσικό παιχνίδι των τελευταίων ετών !

18:00 Στολίσου με τα πιο γυαλιστερά χρώματα των Χριστουγέννων..

ΠΕΜΠΤΗ 25/12

11:00 Η Αγιοβασιλίτσα μας πιάνει δουλεία και ζωγραφίζει τα προσωπάκια των παιδιών.

12:00 Εργαστήρι ζαχαροπλαστικής

13:00 Μπάλες σχοινάκι και στεφάνια για την γυμναστική με τον γυμναστή του Άη-Βασίλη .

16:00 Γράμμα στον Άη Βασίλη, μαζί με Facepaint ! Ζήτα ότι θέλεις μαζί με μια καταπληκτική ζωγραφιά σου..

17:30 Ότι πρέπει για την ημέρα Χριστουγέννων . Θέατρο σκιών «Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη»

18:30 Ξέφρενο PARTY με τους Group In Therapy!!! Χόρεψε , τραγούδα και διασκέδασε μαζί τους!!!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/12

11:00 Η λάμψη συνεχίζεται.. φτιάξε το δικό σου σχέδιο με μοναδικό τρόπο…

12:00 Φανταστικά μαγικά και πολύ γέλιο από τον Μάγο Ramirez και την βοηθό του Πετρήλια!

13:00 Μάθε και εσύ την τέχνη του Καραγκιόζη και φτιάξε μοναδικές φιγούρες..

14:00 SALSA! Χορός, μουσικοί! Ακολουθήστε τον ρυθμό και φύγαμε ..

15:00 Ποιος έκρυψε τον Θησαυρό των ξωτικών; Θα μας βοηθήσετε να τον βρούμε;

16:00 Γιορτινό στολίδι θα δημιουργήσουμε σήμερα με το ξωτικό του Άη Βασίλη

17:00 Κάνε το πιο γιορτινό σχέδιο με το πιο στρασάτο Facepaint..

19:00 Αγαπάς τους «K Pop Demon Hunters».. Έλα να τους γνωρίσεις από κοντά: Σε περιμένουν..

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/12

11:00 Λατρεύεις τα χρώματα; Σε περιμένουμε να απολαύσεις την μαγεία τους ..

12:00 Ελάτε να παίξουμε ένα παιχνίδι ανατρεπτικό, Δημιουργικό μα καθόλου καθαρό! Messy Play

13:00 Θα βρείς τον στόχο; Δοκίμασε και μπορεί να είσαι ο καλύτερος

14:00 Έτοιμοι για το πιο όμορφο Handpaint ;;

17:00 Κάνε και εσύ την γυμναστική σου μαζί με τον Αη Βασίλη .. τρέξε να προλάβεις να στολίσεις το δέντρο του

17:00 Το PARTY ξεκινά! Παίξε , διασκέδασε , τραγούδα με λατρεμένους DJ’S και ξέχασε τα όλα !

18:00 Ας ετοιμάσουμε την πιο λαμπερή ζωγραφιά να την χαρίσουμε σε αγαπημένα μας πρόσωπα .

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/12

11:00 Δεν ξεχνάμε το αγαπημένο μας Facepainting .

12:00 Πειράματα με δοσολογίες γιορτινές πολύ.

13:00 Φούσκα.. φούσκες .. φουσκίτσες.. Βοηθήστε μας να τις απλώσουμε παντου!

14:00 Είστε έτοιμοι για πολύ γέλιο ? Πάρε μέρος στο ROUK ZOUK και γίνε εσύ ο μεγάλος νικητής..

17:30 «Ο Καραγκιόζης σε μια νέα περιπέτεια» σε περιμένει να τον βοηθήσεις .

19:00 Τα γράμματα στον Αη Βασίλη σας περιμένουν μαζί με το πιο όμορφο και λαμπερό Handpainting..

19:00 Χορογραφίες, μουσική, και φωτογράφιση με τους «K Pop Demon Hunters» Μην το χάσεις .

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/12

12:00 Συνεχίζουμε το Facepainting δυναταααααα

13:00 Γράψε το γράμμα σου στον Αη βασίλη στέλνοντας την καλύτερη ζωγραφιά σου στα Ξωτικά !

17:00 Πολλά επιτραπέζια θα παίξουμε μαζί για να χαρούμε πολύ πολύ!

19:00 Μην χάσεις την ευκαιρία να βαφτείς λαμπερά!

ΤΡΙΤΗ 30/12

12:00 Τελευταίο γράμμα, μην χάσεις την ευκαιρία … το δώρο σου σε περιμένει!

13:00 Βοήθησε το Ξωτικό, να μαζέψει όλα τα δώρα!

14:00 Ωστόσο βάλε χρώμα και φαντασία για το μοναδικό Facepaint της Χρονιάς

17:00 Παραμύθι ξεκινάει σε κόσμους μαγικούς μας πάει! Θα βοηθήσεις το ξωτικό να βρει το τέλος;

18:00 Κουκλοθέατρο με παράσταση έκπληξη!

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/12

12:00 Ξεκινάμε την γιορτινή αυτή ημέρα με φανταστικές μουσικές από τρομερούς DJ’S ! LETS PARTY

12:00 Στολιζόμαστε με αστερόσκονη για να υποδεχτούμε το Νέο Έτος

13:00 Ένα μοναδικό εργαστήριο : έλα να φτιάξεις και εσύ την δική σου φιγούρα του αγαπημένου σου καραγκιόζη..

14:00 Η αγιοβασιλίτσα μας πιάνει δουλεία και ζωγραφίζει τα προσωπάκια των παιδιών.

16:30 Γρίφοι, δοκιμασίες και πολλά άλλα για να βρεθεί ο κρυμμένος θησαυρός..

17:30 Ο ήλιος πέφτει κι εμείς ετοιμαζόμαστε για προβολή ταινίας!

ΠΕΜΠΤΗ 1/1

11:00 Πρώτη ημέρα του χρόνου. Την υποδεχόμαστε με το πιο αστραφτερό facepainting

12:00 Ας ΜΑΓΕΨΟΥΜΕ την χρονιά και όλα θα πάνε καλά! Ο μάγος BEE κοντά μας !!!

14:00 Συνεχίζουμε σε ρυθμούς γιορτών. Μάθε την πιο καταπληκτική SALSA ακλουθώντας τους ειδικούς.

16:00 Κάνε ένα πείραμα για το καλύτερο αύριο .

17:30 Μια γιορτινή παράσταση από τον αγαπημένο μας Καραγκιόζη.

18:30 Πάρε μικρόφωνο, πάρε θέση και γίνε Super Star της πρώτης ημέρας του χρόνου. JUST DANCE!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/1

12:00 Βρες το σχέδιο και έγινε .. Face paint που θα λατρέψεις

13:00 Φτιάξε την φιγούρα του αγαπημένου σου Καραγκιόζη και γίνε πρωταγωνιστής

14:00 Σου αρέσουν οι φούσκες ; Έλα λοιπόν να τις κάνουμε μαζί !

16:00 Καλώς ορίζουμε το νέο έτος με ένα μοναδικό και πρωτότυπο σχέδιο Facepainting του νέου έτους.. 2026 !!!

17:00 Δημιούργησε μαζί μας και κέρδισε μοναδικά δωράκια !

18:00 Ελάτε να χορέψουμε μικροί και μεγάλοι σε ρυθμούς τρελούς και γιορτινούς! Μοναδικό Just Dance!

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/1

12:00 Οι γιορτές δεν θέλουμε να τελειώσουν ποτέ… το ίδιο και το Facepaint που είναι και σήμερα εδώ, γιορτινό και εντυπωσιακό.

13:00 Δημιουργικό παιχνίδι ενασχόλησης για τους μικρούς μας φίλους.

14:00 Φτιάξε την κατασκευή σου , γέμισέ την χρώματα και χάρισέ την στο αγαπημένο σου πρόσωπο 16:00 Συνεχίζουμε σε Handpaint με μοναδικά σχέδια

17:00 Το PARTY στο Πάρκο του Αη Βασίλη καλά κρατεί.. με τον αγαπημένο μας DJ

17:00 Για να δούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος ; Σε προσκαλούμε σε μάχη με τεράστια επιτραπέζια

18:00 Η δράση ξεκινά.. τρέχα να βρεις τους στόχους ,όλες τις κορίνες και κέρδισε.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/1

12:00 Βάψου και ξαναβάψου όσες φορές θέλεις.. το ξωτικό μας είναι εδώ για εσένα

13:00 Φτιάξε το αγαπημένο σου σχέδιο της χρονιάς και εμείς θα ψηφίσουμε ; Ποιος είναι ο καλύτερος ;;;;;

14:00 Τρέξε να προλάβεις το χαμό που έκανε ο Grinch και διόρθωσέ το !

16:00 Ξεκινάμε τα Hand painting …

17:30 Ο λατρεμένος μας Καραγκιόζης μας αποχαιρετά με μια τελευταία παράσταση

19:00 Η τρέλα των χρωμάτων συνεχίζεται … Face painting

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/1

12:00 Facepainting ξανά για όλους τους μικρούς μας φίλους

16:00 Το ξωτικό παρέμεινε εδώ και συνεχίζει την δουλειά του βάφοντας τα πιο όμορφα μουτράκια

17:00 Παίξε στα επιτραπέζια εδάφους και κέρδισε μικρές εκπλήξεις

18:00 Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα δυνατά μας και να κερδίσουμε …. Παίζοντας

ΤΡΙΤΗ 6/1

12:00 η Αγιοβασιλίτσα ντύνει τα πρόσωπα μας με τα πιο λαμπερά χρώματα

13:00 Ελάτε να ψάξουμε το χαμένο θησαυρό των ξωτικών!

17:00 Λαμπερό Facepainting από το Ξωτικό του Αη Βασίλη

18:00 Μια όμορφη ταινία θα δούμε και θα ταξιδέψουμε μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1

17:00 Αποχαιρετάμε τα καλικατζαράκια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά… με ένα απίθανο σχέδιο ζωγραφικής προσώπου



