Επίσημο το Samsung Galaxy Z Trifold smartphone (vid)

Αποκαλύφθηκε το Samsung Galaxy Z Trifold, το νέο trifold της κορεατικής εταιρείας.

Η Samsung αποκάλυψε επίσημα το νέο της smartphone Galaxy Z TriFold, ένα πρωτοποριακό τριπλής οθόνης αναδιπλούμενο κινητό που αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά της Νότιας Κορέας στις 12 Δεκεμβρίου 2025, με διεθνείς αγορές όπως η Κίνα, η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ακολουθούν. Για τις ΗΠΑ, η διάθεσή του προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2026, χωρίς ακόμα συγκεκριμένη ημερομηνία.

Το Galaxy Z TriFold διαθέτει ένα εσωτερικό αναδιπλούμενο σχέδιο με τρεις οθόνες, που προστατεύει την κύρια οθόνη όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό. Ένα δυναμικό χαρακτηριστικό ασφαλείας του είναι η αυτόματη δόνηση και η οθόνη ειδοποίησης αν η συσκευή αναδιπλωθεί λάθος. Ανοικτό, το κινητό προσφέρει οθόνη 10 ιντσών, ενώ η εξωτερική οθόνη όταν είναι κλειστό μετρά 6,5 ίντσες. Το πάχος του είναι 3,9 χιλιοστά στο λεπτότερο σημείο του όταν είναι ανοιχτό και 12,9 χιλιοστά όταν είναι κλειστό.

Συγκριτικά, το Galaxy Z Fold 7 έχει παρόμοια εξωτερική οθόνη 6,5 ιντσών και εσωτερική οθόνη 8 ιντσών διαγώνια, με πάχος 8,9 χιλιοστά όταν είναι κλειστό και βάρος 215 γραμμάρια, ενώ το νέο TriFold ζυγίζει 309 γραμμάρια και προσφέρει μεγαλύτερη επιφάνεια οθόνης με τη σχεδίαση δύο αρθρώσεων. Η Samsung έχει σχεδιάσει τις αρθρώσεις έτσι ώστε να αντέχουν στη φθορά, και η οθόνη προστατεύεται από ένα νέο ενισχυμένο στρώμα, μειώνοντας το κενό μεταξύ των πάνελ όταν είναι κλειστά χωρίς να αγγίζονται μεταξύ τους.

Η συσκευή τροφοδοτείται από έναν προσαρμοσμένο επεξεργαστή Snapdragon 8 και διαθέτει μπαταρία τριών κυψελών χωρητικότητας 5.600mAh με υποστήριξη γρήγορης φόρτισης 45W. Το σύστημα κάμερας αποτελείται από μια κύρια φακό 200MP, έναν υπερ-ευρυγώνιο φακό 12MP και έναν τηλεφακό 10MP, πανομοιότυπο με το setup του Z Fold 7. Η κύρια αλλά και η εξωτερική οθόνη φιλοξενούν κάμερες 10MP για selfies.