Επιστροφή ενοικίου 2025: Τι να κάνετε αν δεν το λάβατε

Ολοκληρώθηκε η καταβολή της επιστροφής ενοικίου σε 886.883 νοικοκυριά, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Το συνολικό ποσό που πιστώθηκε ανέρχεται σε 199,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η μέση επιστροφή φτάνει τα 225 ευρώ ανά νοικοκυριό.

Το μέτρο είχε προϋπολογιστεί για έως 230 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 900.000 δυνητικούς δικαιούχους, με βάση τα μισθωτήρια του 2024 και τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Ο τελικός αριθμός των δικαιούχων είναι ελαφρώς μικρότερος, με αποτέλεσμα να μην εξαντληθεί ο συνολικός προϋπολογισμός.

Η πληρωμή ξεκίνησε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, με πίστωση των ποσών απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι στην ΑΑΔΕ μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Τα ποσά αφορούν το ενοίκιο για κύρια ή φοιτητική κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Συνολικά, το επίδομα μπορεί να φτάσει έως 800 ευρώ ανά κατοικία και έως 1.600 ευρώ για νοικοκυριά που μισθώνουν και κύρια και φοιτητική κατοικία.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή

Η καταβολή γίνεται αυτόματα μετά τη διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια. Ωστόσο, όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά δεν βλέπουν τα χρήματα στον λογαριασμό τους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν την ενίσχυση.

Οι μισθωτές πρέπει να υποβάλουν αίτημα εξέτασης στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Σε περίπτωση ανείσπρακτων μισθωμάτων, το επίδομα θα υπολογιστεί με βάση τα ποσά που έχουν δηλωθεί ότι εισπράχθηκαν από τον ιδιοκτήτη.

Η κυβέρνηση υπολογίζει ότι το κόστος του μέτρου για το 2025 θα φτάσει περίπου τα 230 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ύψος της επιστροφής διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων και την οικογενειακή τους κατάσταση.

