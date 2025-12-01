BBC: Η σφαγή αιγοπροβάτων στην Ελλάδα προκαλεί φόβους για έλλειψη φέτας

Εκατοντάδες χιλιάδες αιγοπρόβατα θανατώνονται στην Ελλάδα, λόγω της ευλογιάς των προβάτων.

Η Αναστασία Σιούρτου περπατάει στο εγκαταλελειμμένο αγρόκτημά της στα περίχωρα της Καρδίτσας, μιας πόλης στην περιοχή της Θεσσαλίας στην κεντρική Ελλάδα. Μια απόκοσμη σιωπή πλανάται πάνω από το μέρος όπου εκτρέφονταν 650 πρόβατα.

Στις 12 Νοεμβρίου, οι κτηνιατρικοί υπάλληλοι θανάτωσαν όλα τα ζώα μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς αιγοπροβάτων. «Υπάρχει ένα άλλο αγρόκτημα δύο χιλιόμετρα μακριά. Είχαν κρούσματα ευλογιάς, αλλά τα έκρυψαν», λέει, αναφερόμενη στο πώς πιστεύει ότι το κοπάδι της κόλλησε την ασθένεια. Η κα Σιούρτου είναι η ίδια κτηνίατρος και έχει επεκτείνει το αγρόκτημα που έχτισε ο πατέρας της.

