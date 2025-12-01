Μπλόκα αγροτών: Σήμερα οι κρίσιμες αποφάσεις για περαιτέρω κινητοποιήσεις

Επιμέλεια: Newsroom
Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός καθώς είναι «πλημμυρισμένη» από τρακτέρ. Σήμερα, οι αγρότες θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Συνεχίζονται και σήμερα (01/12) οι κινητοποιήσεις των αγροτών, και παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, όπου βρίσκονται εκατοντάδες τρακτέρ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο παραμένει αυξημένη η παρουσία αγροτών και αγροτικών συλλόγων, ενώ στο μπλόκο φτάνουν σταδιακά και άλλα μηχανήματα, με τα περισσότερα να αναμένονται σήμερα για την ενίσχυση του αγροτικού μπλόκου.

