Κτηνωδία στο Πήλιο: Πέταξαν κουταβάκια από γκρεμό – Μόνο ένα επέζησε

Σοκ στο Πήλιο: Άγνωστος πέταξε κουτάβια από γκρεμό 20 μέτρων. Ένα κουταβάκι επέζησε χάρη σε σακούλες σκουπιδιών – Αναζητείται ανάδοχος για υιοθεσία.

Σοκ προκαλεί η κτηνωδία που σημειώθηκε στο Πήλιο, στο σπήλαιο της Καίτης, όπου άγνωστοι πέταξαν κουτάβια από ύψος 20 μέτρων. Το περιστατικό ήρθε στη δημοσιότητα μέσω ανάρτησης της Φιλοζωικής Ομάδας Βόλου, η οποία συνοδευόταν από φωτογραφία του κουταβιού που κατάφερε να επιβιώσει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα κουτάβια προστατεύτηκαν εν μέρει από σακούλες σκουπιδιών, κάτι που έσωσε τη ζωή του ενός μωρού. Η ομάδα του Χείρωνα περιέγραψε το περιστατικό ως «φρίκη αλλά και ελπίδα», τονίζοντας τη σκληρότητα της πράξης: «Κάποιος βάρβαρος γέμισε το βάραθρο με σκουπίδια και πέταξε και κουτάβια από ύψος 20 μέτρων. Ο μόνος επιζών είναι αυτό το κουτάβι, που προστατεύτηκε από τις σακούλες σκουπιδιών».

Η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου κάνει έκκληση για την υιοθεσία του κουταβιού, απευθυνόμενη σε πολίτες ακόμη και εκτός Βόλου, ώστε το μικρό να βρει ένα ασφαλές σπίτι. Στην ανάρτηση έχουν δημοσιευθεί φωτογραφίες και βίντεο από τη διάσωση, που αποτυπώνουν τόσο τη φρίκη της πράξης όσο και τη χαρά της επιβίωσης του ζώου.

