Τα νεότερα για τον τρίτο τραυματία στη Ρουμανία: Παραμένει διασωληνωμένος: Πότε θα επαναπατριστεί

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του τρίτου τραυματία από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή στην Ελλάδα του τρίτου τραυματία από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Οι δύο τραυματίες επαναπατρίστηκαν χθες, Πέμπτη (29/1), με μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 και μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Αντίθετα, οι γιατροί έκριναν αναγκαία την παραμονή του τρίτου τραυματία, ενός 20χρονου, στο νοσοκομείο της Τιμισοάρας.

