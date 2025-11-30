«Πέτρο, ηρέμησε και τρέχα»: Απίστευτο συμβάν στην Κρήτη, έγκυος γέννησε μέσα στο αμάξι

Απίστευτες στιγμές έζησε ζευγάρι στην Κρήτη τα ξημερώματα της Κυριακής αφού η κόρη τους γεννήθηκε μέσα στο αυτοκίνητο καθοδόν για το μαιευτήριο.

Μέσα σε αυτοκίνητο καθοδόν για το μαιευτήριο γέννησε η Ζαχαρένια Σμαραγδή στο Ηράκλειο Κρήτης. Μαζί με τον σύντροφό της Πέτρο Δαφνομήλη μίλησαν στο Creta24 για τις απίστευτες στιγμές που έζησαν όταν τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11) ξεκίνησαν οι πρώτοι πόνοι.

Το ζευγάρι ετοιμάζονταν να υποδεχτεί την κόρη του στις αρχές του Δεκέμβρη, όμως η νεογέννητη μικρή είχε διαφορετικά σχέδια.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr