Οι 9 τροφές που σου δίνουν περισσότερη βιταμίνη C από ένα συμπλήρωμα

Αυτά τα ολόκληρα τρόφιμα γεμάτα με βιταμίνη C είναι η καλύτερη επιλογή για να υποστηρίξετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα.

Είναι και επίσημα η εποχή του κρυολογήματος και της γρίπης, πράγμα που σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα θα δουλέψει υπερωρίες. Πιθανότατα έχετε ακούσει ότι τώρα είναι μια καλή στιγμή να λάβουμε βιταμίνη C, η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, ώστε το σώμα μας να μπορεί να καταπολεμά τις λοιμώξεις.

Τα αντιοξειδωτικά όπως η βιταμίνη C βοηθούν στην προστασία των κυττάρων μας από βλάβες που οφείλονται στις επιβλαβείς ελεύθερες ρίζες, οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών.

