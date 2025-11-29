Τα μεγάλα γιορτινά τραπέζια μπορεί να οδηγήσουν σε καρδιακή προσβολή: Πώς να την αποφύγετε

Η υπερβολή στην κατανάλωση φαγητού τις ημέρες των γιορτών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας.

Οι γιορτές για πολλούς σημαίνουν ένα πράγμα: νόστιμο και πολύ φαγητό.

Ωστόσο, η υπερβολή στην κατανάλωση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας, ειδικά την πιθανότητα καρδιακής προσβολής, κάτι που επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό άτομα με ορισμένες χρόνιες παθήσεις.

Οι καρδιακές παθήσεις είναι η κύρια αιτία θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες και περίπου κάθε 40 δευτερόλεπτα, κάποιος παθαίνει καρδιακή προσβολή, σημειώνει η Washington Post.

