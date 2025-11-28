Μπρους Γουίλις: Ο εγκέφαλός του θα δοθεί στην επιστήμη μετά τον θάνατό του

Η ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Η μετωποκροταφική άνοια από την οποία πάσχει ο Μπρους Γουίλις εξακολουθεί, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, να θεωρείται μη αναστρέψιμη, με τις διαθέσιμες θεραπείες να μπορούν απλώς να καθυστερήσουν την επιδείνωση των συμπτωμάτων.

Μέσα σε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα, η οικογένεια του γνωστού ηθοποιού προχώρησε σε μια απόφαση που συγκινεί: Σκοπεύουν, μετά τον θάνατό του, να προσφέρουν τον εγκέφαλό του στην επιστημονική κοινότητα. Όπως αποκάλυψε η σύζυγός του, Emma Heming Willis, στο βιβλίο της «The Unexpected Journey», αυτή η κίνηση γίνεται με την ελπίδα ότι θα βοηθήσει τους ειδικούς να κατανοήσουν βαθύτερα τη νόσο και να αναπτύξουν στο μέλλον πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις.

