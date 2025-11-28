Αγριογούρουνο ή σκύλος; Τεράστιο ζώο «κάνει βόλτες» στο Περιστέρι

Βίντεο που ανέβηκε στο TikTok δείχνει ένα μεγαλόσωμο ζώο που μοιάζει με πολύ μεγάλο αγριογούρουνο να… τρέχει στους δρόμους της γειτονιάς.

Ένα μεγαλόσωμο ζώο καταγράφηκε σε βίντεο να τρέχει στον δρόμο σε γειτονιά του Περιστερίου, χθες Πέμπτη νωρίς το πρωί.

Το βίντεο έχει λεζάντα: «Στο εξωτικό Περιστέρι» και ο οδηγός που το κατέγραψε δεν διευκρινίζει για τι ζώο πρόκειται, ούτε εάν κατόρθωσε να το αναγνωρίσει. Φαίνεται πράγματι να μοιάζει με αγριογούρουνο – ωστόσο αρκετά πιο μεγάλο από τα «συνηθισμένα» που τελευταία βλέπουμε στις πόλεις μας. Πολλοί είναι εκείνοι που σχολιάζουν όμως, πως πρόκειται για μεγαλόσωμο σκύλο που «κυκλοφορεί» στην περιοχή.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr