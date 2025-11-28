Όχι, δεν είναι δύσκολο να ξεπεράσεις τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ του ναρκισσισμού και της κοινωνιοπάθειας.

Ναρκισσισμός vs κοινωνικοπάθεια: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Στην πρώτη περίπτωση, το άτομο τρέφει υπερβολική αγάπη για τον εαυτό του, έχει ανάγκη από αυτοπροβολή, θεωρεί ότι είναι σημαντικότερος από ο,τιδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο και κάνει ό,τι περνάει από τα χέρια του για να το αποδείξει.

Από την άλλη, το άτομο που είναι κοινωνιοπαθής μπορεί να εξελιχθεί σε μια επικίνδυνη προσωπικότητα. Εκμεταλλεύεται ό,τι συμβαίνει γύρω του προς όφελός του, αδιαφορώντας αν οι πράξεις του επηρεάζουν την ψυχική υγεία των άλλων.

Ενώ τα όρια μεταξύ ναρκισσισμού και κοινωνικοπάθειας είναι ξεκάθαρα, είναι πολύ εύκολο να ξεπεραστούν. Η αλήθεια είναι, πως οι ναρκισσιστές μπορούν να γίνουν εξαντλητικοί, ωστόσο η περίπτωση των κοινωνιοπαθών είναι χειρότερη: δεν αναζητούν απλώς τον θαυμασμό, τον εκμεταλλεύονται στον απόλυτο βαθμό. Μπορεί η ενσυναίσθηση να απουσιάζει και στις δύο περιπτώσεις, ωστόσο οι κοινωνιοπαθείς συχνά παραβιάζουν τους βασικούς κανόνες - ακόμα και τα δικαιώματα των άλλων.

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr