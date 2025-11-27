Της αφαιρέθηκε ο τίτλος για την «Πιο Δυνατή Γυναίκα» στον κόσμο επειδή γεννήθηκε άνδρας (vid)

Τεράστια αναστάτωση προκάλεσε η απόφαση να αφαιρεθεί ο τίτλος της πιο δυνατής γυναίκας, μετά από ισχυρισμούς ότι δεν αγωνίστηκε στην κατηγορία του φύλου γέννησής της.

Η Jammie Booker πανηγύρισε τον τίτλο της «Πιο Δυνατής Γυναίκας» στον κόσμο στο Arlington του Τέξας, όμως λίγο αργότερα βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας. Οι διοργανωτές ισχυρίστηκαν πως παραβίασε έναν κανονισμό, όπου οι αθλητές πρέπει να αγωνίζονται στο φύλο που έχει καταγραφεί κατά τη γέννησή τους.

Μπορεί να μην παρουσιάστηκε επίσημα κάποια απόδειξη, αλλά η ομοσπονδία προχώρησε άμεσα σε ενέργειες. Η Official Strongman Games υποστήριξε πως ανακάλυψε ότι η Booker είναι βιολογικά άνδρας και αγωνίστηκε στην κατηγορία των γυναικών, κάτι που όπως λέει, δεν γνώριζαν από πριν.

Η απόφαση και η διάδοχος

Η Booker, προφανώς, τέθηκε εκτός αποτελεσμάτων και η βαθμολογία της κατηγορίας αναδιαμορφώθηκε. Ο τίτλος απονεμήθηκε στην Andrea Thompson, η οποία είδε το όνομά της να ανεβαίνει ξανά στην κορυφή μετά το σκάνδαλο.

Οι διοργανωτές ξεκαθάρισαν: «Οι αγώνες μας είναι ανοιχτοί για όλους, αλλά οφείλουμε να διασφαλίζουμε δίκαιες συνθήκες. Οι κατηγορίες καθορίζονται αποκλειστικά από το καταγεγραμμένο φύλο γέννησης».

Η αντίδραση της νέας πρωταθλήτριας

Η Thompson, νέα πρωταθλήτρια της κατηγορίας, σχολίασε: «Θα έπρεπε να είναι μία στιγμή γιορτής, αντ' αυτού επισκιάστηκε από σκάνδαλο και έλλειψη ειλικρίνειας». Στην ανάρτησή της τόνισε πως οι συναθλήτριές της στερήθηκαν τη δυνατότητα να γιορτάσουν δίκαια τις θέσεις τους, ενώ δήλωσε ξεκάθαρα: «Ως κοινότητα, παίρνουμε θέση. Προστατεύουμε τον γυναικείο αθλητισμό, για τον οποίο έχουμε παλέψει τόσο σκληρά».

Η απόλυτη σιωπή από την πλευρά της Booker

Απ' την άλλη, η Booker στο Instagram έκανε τον λογαριασμό της ιδιωτικό και δεν έχει προβεί σε καμία δημόσια δήλωση σχετικά με τη σκληρή απόφαση που της στέρησε τον τίτλο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ