Aποκαλύφθηκε ο βασικός παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο: Και δεν είναι το κάπνισμα, το αλκοόλ ή ο ήλιος

Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο και να τον νικήσουμε με τα όπλα του.

Το ερώτημα του τι προκαλεί καρκίνο μοιάζει να είναι τόσα εκατοντάδες χρόνια αναπάντητο, σαν χίλιες ζωές μαζί. Αν ρωτήσουμε τους περισσότερους ανθρώπους τι προκαλεί καρκίνο, οι περισσότεροι λογικά θα απαντήσουν το κάπνισμα, το αλκοόλ, ο ήλιος, η βαφή μαλλιών ή «κάτι χημικό» τελοσπάντων»

Όμως ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για καρκίνο φαίνεται πως δεν είναι αυτό που όλοι φανταζόμαστε. Είναι η γήρανση του οργανισμού μας. Το σώμα του ανθρώπου όπως ένα μηχάνημα του οποίου τα γρανάζια παλιώνουν με τον καιρό και με τη χρήση, αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις, που ενίοτε μπορεί και να οδηγήσουν στο απευκταίο σενάριο κάποιας μορφής καρκίνου.

