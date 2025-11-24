Κάιλι Τζένερ & Τιμοτέ Σαλαμέ δεν χωρίζουν: Θα περάσουν την Ημέρα των Ευχαριστιών με την οικογένειά της

Μπορεί το τελευταίο διάστημα οι κακοπροαίρετοι της showbiz να έκαναν λόγο για χωρισμό, ωστόσο η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ παραμένουν μαζί και ευτυχισμένοι.

Όσο αθόρυβα έχουν επιλέξει να κινούνται τόσο περισσότερο απασχολούν τα φώτα της δημοσιότητας. Ο λόγος για την Κάιλι Τζένερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ, οι οποίοι γι’ ακόμα μια φορά βρέθηκαν στο επίκεντρο του σχολιασμού λόγω της σχέσης τους. Φήμες ήθελαν την επιχειρηματία και τον ηθοποιό να χωρίζουν, μετά από δύο χρόνια κοινής πλεύσης. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, αυτή η είδηση δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια φήμη.

Εντάξει, μπορεί να μην αποτελούν και το πιο ταιριαστό ζευγάρι του Χόλιγουντ - ίσως γι’ αυτό να μας αρέσουν και τόσο - όμως φαίνεται να έχουν βρει την ισορροπία που χρειάζονται. Όση απόσταση κι αν τους χωρίζει, μάλλον το γυαλί ανάμεσά τους δεν πρόκειται να σπάσει. Παρά τις χωριστές εμφανίσεις και τη διακριτικότητα που επιδεικνύουν, οι δυο τους παραμένουν μαζί και ευτυχισμένοι.

